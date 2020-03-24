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    Главная / Торги / Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Соединительные детали трубопроводов для ПЭН

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Соединительные детали трубопроводов для ПЭН

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.03.2020 08:0024.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008940671Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Соединительные детали трубопроводов для ПЭН629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008940671

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0003285/ДНадым

    Номер закупки

    0022/20/4.3/0003285/ДНадым/ПР/ГОС/Э/02.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Соединительные детали трубопроводов для ПЭН

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    02.03.2020 06:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3285 документация.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Юридический адрес

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    Почтовый адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-33-71

    Факс

    +7 34995 3-75-12

    Адрес электронной почты

    Surzhavskaia.TG@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суржавская Т. Г.

    Место рассмотрения предложений

    629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405

    Закупки и тендеры 89

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Соединительные детали трубопроводов для ПЭН

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.05.202012.05.2020 14:0012.05.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008940671Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Соединительные детали трубопроводов для ПЭН629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Соединительные детали трубопроводов для ПЭН

    Начальная цена

    1 697 552,19

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Адрес местонахождения

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тройник ТШ 114(7 К48)-16,0-В-УХЛ ТУ 1469-012-04834179-2008"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Отвод П 45-114х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 3"

    "Отвод П 90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 487.0

    "Позиция 4"

    "Отвод П 90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 48.0

    "Позиция 5"

    "Отвод П 90-114х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 6"

    "Отвод П 90-114х9-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 152.0

    "Позиция 7"

    "Отвод П 90-426х16-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Отвод П 90-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 28.0

    "Позиция 9"

    "Переход П К-159х8-114х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 10"

    "Переход ПК-57х5-25х3-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 35.0

    "Позиция 11"

    "Переход ПК-57х5-32х3-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 12"

    "Тройник П 114х9-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 36.0

    "Позиция 13"

    "Тройник П 159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 14"

    "Тройник П 57х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 15"

    "Отвод ОКШ 90-57(6К48)-20,0-В-УХЛ ТУ 1469-012-04834179-2008"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 16"

    "Отвод 90-32х3-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 17"

    "Переход П К-114х8-89х5-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 18"

    "Переход П К-114х8-89х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 19"

    "Тройник П 114х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 20"

    "Тройник П 159х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 21"

    "Тройник П 89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 22"

    "Отвод П 90-57х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 23"

    "Переход П К-108х6-76х5-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 24"

    "Переход П К-76х6-57х5-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 25"

    "Отвод П 90-89х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 26"

    "Отвод П 90-114х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 27"

    "Отвод 90-32х3-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 65.0

    "Позиция 28"

    "Отвод П 90-57х5-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 160.0

    "Позиция 29"

    "Отвод П 90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 30"

    "Отвод 90-33,7х2,6-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 31"

    "Отвод П 90-57х5-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 105.0

    "Позиция 32"

    "Отвод П 90-89х6-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 33"

    "Отвод П 90-108х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 34"

    "Отвод П 90-45х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 35"

    "Отвод П 90-76х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 36"

    "Заглушка П 114х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 37"

    "Заглушка П 89х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 38"

    "Заглушка П 89х8-09Г2С ГОСТ 17379-2001"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 39"

    "Отвод П 90 57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 40"

    "Отвод П 90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 41"

    "Отвод П 90-57х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 42"

    "Отвод П 90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 43"

    "Переход П К-108х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 44"

    "Переход ПК-57х5-25х3-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 45"

    "Переход ПК-57х5-32х3-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 46"

    "Переход П К-89х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 47"

    "Тройник П 325х12-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 48"

    "Тройник П 57х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 49"

    "Тройник П 89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 50"

    "Тройник П 89х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 5.0

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