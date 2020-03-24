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    Главная / Торги / Поставка знаков дорожных для нужд ООО "Газпром добыча Надым"

    Поставка знаков дорожных для нужд ООО "Газпром добыча Надым"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.03.2020 08:0024.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008940675Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Знаки дорожные629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008940675

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0002745/ДНадым

    Номер закупки

    0022/20/4.3/0002745/ДНадым/ПР/ГОС/Э/02.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка знаков дорожных для нужд ООО "Газпром добыча Надым"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    02.03.2020 06:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2745 документация.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Юридический адрес

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    Почтовый адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-33-71

    Факс

    +7 34995 3-75-12

    Адрес электронной почты

    Surzhavskaia.TG@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суржавская Т. Г.

    Место рассмотрения предложений

    629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405

    Закупки и тендеры 89

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Знаки дорожные

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.04.202014.04.2020 14:0014.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008940675Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Знаки дорожные629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Знаки дорожные

    Начальная цена

    2 264 388,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Адрес местонахождения

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Классификатор ОКПД2

    25.99.29.190

    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.99.29

    Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Знак дорожный Место стоянки"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Знак Въезд запрещен"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 3"

    "Знак аварийной остановки"

    Кол-во: 29.0

    "Позиция 4"

    "Конус сигнальный"

    Кол-во: 34.0

    "Позиция 5"

    "Знак дорожный (зона действия 100м) 8.2.1"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 6"

    "Знак дорожный (Ограничение высоты 4,5М)"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 7"

    "ЗНАК ЗАКР.ТРАССЫ ГАЗОПРОВ.НА МЕСТНОСТИ"

    Кол-во: 230.0

    "Позиция 8"

    "ЗНАК ДОРОЖНЫЙ (ОГРАНИЧ.СКОРОСТИ)3.24.(20КМ)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "ЗНАК ДОРОЖНЫЙ (ДВИЖЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО) 3.2."

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 10"

    "ЗНАК ДОРОЖНЫЙ (ПРОЧИЕ ОПАСНОСТИ) 1.33"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 11"

    "ЗНАК ДОРОЖНЫЙ (ДВИЖ.БЕЗ ОСТАН.ЗАПР.) 2.5 STOР"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 12"

    "ЗНАК ДОРОЖНЫЙ (УСТУПИТЕ ДОРОГУ) 2.4."

    Кол-во: 101.0

    "Позиция 13"

    "Знак дорожный (огр. ширины 6,0м) 3.14"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 14"

    "Пленка светоотражающая черная"

    Кол-во: 260.0

    "Позиция 15"

    "Пленка светоотражающая синяя"

    Кол-во: 195.0

    "Позиция 16"

    "Пленка светоотражающая красная"

    Кол-во: 245.0

    "Позиция 17"

    "Пленка светоотражающая белая"

    Кол-во: 205.0

    "Позиция 18"

    "Пленка светоотражающая желтая"

    Кол-во: 340.0

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