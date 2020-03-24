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Номер извещения
32008940616
Уникальный номер закупки
20/4.3/0003901/ДНадым
Наименование закупки
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Фильтроэлементы для станции управления фонтанной арматурой
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
02.03.2020 06:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-33-71
Факс
+7 34995 3-75-12
Адрес электронной почты
Brandt.IaV@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Брандт Я. В.
Место рассмотрения предложений
629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30, к. 405
Закупки и тендеры 89
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Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Фильтроэлементы для станции управления фонтанной арматурой
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.05.202012.05.2020 14:0012.05.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008940616Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Фильтроэлементы для станции управления фонтанной арматурой629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30, к. 405
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Фильтроэлементы для станции управления фонтанной арматурой
Начальная цена
1 080 050,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
28.99.39.190
28.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 13.0
Кол-во: 28.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 26.0
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