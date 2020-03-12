"Позиция 1" "Полуприцеп-тяжеловоз Шины 235/75R17.5 141G. Подвеска пневматическая, зависимая, Оси (первая-самоустанавливающаяся, вторая, третья и четвертая - стационарные, пятая и шестая - самоустанавливающиеся, первая и вторая-подъемные. Трапы механические, одноступенчатые с пружинным помощником. Рабочая тормозная система пневматическая, двухпроводная с EBS. Масса перевозимого груза не менее 72000 кг, Масса снаряженного полуприцепа не более 16500 кг, Полная масса полуприцепа не более 88500 кг, Нагрузка на седельно-сцепное устройство тягача не менее 22000 кг, Запасной шкворень JOST 3,5 дюйма. Нагрузка на дорогу через шины не более 66500 кг, Количество колес шт. 28+2, Угол въезда по трапам не более 18 град., Шкворень 88,9 мм, Максимальная скорость движения полуприцепа: снаряженного км/час: 60, полной массой км/час: 40"

Кол-во: 1.0