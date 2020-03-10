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Номер извещения
32008939950
Уникальный номер закупки
20/4.3/0001212/ТГМосква
Наименование закупки
Поставка труб стальных электросварных большого диаметра для планово-профилактических и ремонтных работ и нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва» (КСВ 01212)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
28.02.2020 23:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-13
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
S.Kuznetsov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов С. В.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 лит. А
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка труб стальных электросварных большого диаметра для планово-профилактических и ремонтных работ и нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.03.202018.03.2020 14:0018.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939950Подведение итогов не позднее Поставка труб стальных электросварных большого диаметра для планово-профилактических и ремонтных работ и нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва»г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка труб стальных электросварных большого диаметра для планово-профилактических и ремонтных работ и нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва»
Начальная цена
7 640 069,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром закупки
Все закупки и тендеры АО Газпром закупки
Адрес местонахождения
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
24.20
46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5.8
Кол-во: 9.7
Кол-во: 6.8
Кол-во: 5.7
Кол-во: 9.8
Кол-во: 25.8
Кол-во: 4.85
Кол-во: 2.6
Кол-во: 3.65
Кол-во: 7.6
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