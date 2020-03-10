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    Главная / Торги / Поставка труб стальных электросварных большого диаметра для планово-профилактических и ремонтных работ и нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва» (КСВ 01212)

    Поставка труб стальных электросварных большого диаметра для планово-профилактических и ремонтных работ и нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва» (КСВ 01212)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 09:3010.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008939950Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб стальных электросварных большого диаметра для планово-профилактических и ремонтных работ и нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва»г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008939950

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0001212/ТГМосква

    Номер закупки

    0095/20/4.3/0001212/ТГМосква/К/ГОС/Э/28.02.2020

    Наименование закупки

    Поставка труб стальных электросварных большого диаметра для планово-профилактических и ремонтных работ и нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва» (КСВ 01212)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    28.02.2020 23:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3.01212_Документация КО ЕР.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-13

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    S.Kuznetsov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов С. В.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка труб стальных электросварных большого диаметра для планово-профилактических и ремонтных работ и нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 14:0018.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939950Подведение итогов не позднее Поставка труб стальных электросварных большого диаметра для планово-профилактических и ремонтных работ и нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва»г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка труб стальных электросварных большого диаметра для планово-профилактических и ремонтных работ и нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Начальная цена

    7 640 069,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Адрес местонахождения

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Классификатор ОКПД2

    24.20

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    46

    Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 1220х16мм"

    Кол-во: 5.8

    "Позиция 2"

    "Труба 1020х16мм, Pраб 7,4МПа"

    Кол-во: 9.7

    "Позиция 3"

    "Труба 1220х18,7мм"

    Кол-во: 6.8

    "Позиция 4"

    "Труба 530х12мм, ПЭПк-М-Н"

    Кол-во: 5.7

    "Позиция 5"

    "Труба 1420х23,2мм"

    Кол-во: 9.8

    "Позиция 6"

    "Труба 1220х14мм"

    Кол-во: 25.8

    "Позиция 7"

    "Труба 1020х16мм, Pраб 5,4МПа"

    Кол-во: 4.85

    "Позиция 8"

    "Труба 530х8мм"

    Кол-во: 2.6

    "Позиция 9"

    "Труба 1020х12мм"

    Кол-во: 3.65

    "Позиция 10"

    "Труба 530х12мм"

    Кол-во: 7.6

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