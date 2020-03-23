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Номер извещения
32008939832
Уникальный номер закупки
20/4.5/0001033/ДУренгой
Наименование закупки
Поставка кухонного оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 0001033)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
28.02.2020 20:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-27
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
A.Filippova@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова А. В.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кухонного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кухонного оборудования
Начальная цена
9 083 200,61
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром закупки
Все закупки и тендеры АО Газпром закупки
Адрес местонахождения
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
31.02.10.120
27.51.21.121
27.51.24.170
27.51.21.122
27.51.21.129
27.51.13.120
27.51.23.130
27.51.21.113
28.93.15.133
27.51.28.130
28.93.15.127
28.25.13.111
28.29.50
28.93.15.126
27.51.21.111
46.43.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
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Кол-во: 2.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 8.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 9.0
Кол-во: 3.0
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