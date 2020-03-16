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    Главная / Торги / Поставка машины поливомоечной для нужд ООО "Газпром переработка" (ФАВ 0009587)

    Поставка машины поливомоечной для нужд ООО "Газпром переработка" (ФАВ 0009587)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 09:3016.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008939836Дата и время окончания срока приема заявок Поставка машины поливомоечнойг. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008939836

    Уникальный номер закупки

    20/4.5/0009587/ГПереработка

    Номер закупки

    0095/20/4.5/0009587/ГПереработка/К/ГОС/Э/28.02.2020

    Наименование закупки

    Поставка машины поливомоечной для нужд ООО "Газпром переработка" (ФАВ 0009587)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    28.02.2020 20:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0009587_Документация КО.zip

    Перенос итогов на 22.04.2020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-27

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Filippova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова А. В.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка машины поливомоечной

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.04.202022.04.2020 14:0022.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939836Подведение итогов не позднее Поставка машины поливомоечнойг. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка машины поливомоечной

    Начальная цена

    3 904 700,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Адрес местонахождения

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Классификатор ОКПД2

    29.10.59.130

    Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10.5

    Производство автомобилей специального назначения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Машина поливомоечная. Комплектация согласно техническому заданию."

    Кол-во: 1.0

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