Поставка гусеничных экскаваторов для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" (ФАВ 0009644)

"Позиция 1" "Экскаватор гусеничный вместимостью до 1,25 мᶾ с дополнительным оборудованием - гидромолот (характеристики:масса не менее 2450 кг., диаметр рабочего инструмента не менее 150 мм., энергия удара не менее 7200 Дж, рабочее давление 160-180 атм).Стандартная комплектация: на гусеничном ходу с рукоятью не менее 3,2 м., масса с оборудованием не боле 34 400 кг, стрела не менее 6 400 мм, ширина гусеницы не менее 600 мм., максимальная глубина копания не менее 7 380 мм, объем ковша не менее 1,83 куб.м. топливный бак не менее 550 л., комплект запасных инструментов. Дополнительно: автономный предпусковой подогреватель 9 кВт, автономный отопитель кабины 2 кВт, двойное остекление кабины, подогрев гидробака (пластина 220 В), подогрев топливпроводов ЭНГЛ, подогрев топливного фильтра с таймером диаметр корпуса мин. 105 мм., напряжение 24V, проточный подогреватель топлива 24V, мощность 200 Вт, автоматическое управление, макс. расход 420 л., подогреватель бандажный фильтра сепаратора (высота нагревательног"

Кол-во: 1.0