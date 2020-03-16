"Позиция 1" "Водоотливная установка на базе гусеничного трактора с бульдозерным поворотным отвалом, ДВС дизельный с жидкостным охлаждением с турбонаддувом и промежуточным охлаждением надувочного воздуха, с электростартерным запуском, мощность не менее 94 л.с. (66,7 кВт), трансмиссия механическая, КПП семиступенчатая с подвижными шестернями, реверс-редуктор, задняя ГНС, ВОМ, прямой поворотный отвал, ширина гусениц не менее 390 мм., ширина отвала не менее 2500 мм, управление отвалом – гидравлическое, масса не более 8000 кг, габаритные размеры установки ДхШхВ не более 2100х1400х1900 мм. Цвет синий (RAL 5015, Pantone 300 CV). Дополнительные опции: стандартная комплектация + кондиционер, северное исполнение, автономный отопитель кабины мощностью не менее 2 кВт, предпусковой подогреватель ДВС, двойное остекление кабины, РВД - северного исполнения, подогрев дизельного топлива в топливном баке от системы предпускового подогревателя ДВС, установка обогреваемого фильтра очистки топлива, набор автомобилиста "

Кол-во: 1.0