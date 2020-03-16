Поставка автогрейдера для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" (ФАВ 0009638)

"Позиция 1" "Автогрейдер.Стандартная комплектация: колесная формула 1x3x3, общая масса не более 18,8 т., двигатель не менее 260 л.с. Грейдерный отвал на полноповоротной раме, передний бульдозерный поворотный отвал, штатный обогреваемый фильтр очистки топлива, штатный базовый ЗИП. Цвет синий (RAL 5015, Pantone 300 CV). Дополнительно: Задний рыхлитель 3 зуба, автономный отопитель кабины 2 кВт (дополнительно к штатному), предпусковой подогреватель двигателя 12 кВт, РВД (рукава высокого давления) - северного исполнения, работающие при температуре до -50 градусов Цельсия, маршевый подогреватель топлива (включающий в себя подогреватель топливозаборника в баке), утеплитель моторного отсека. Комплект (GSM антенна миниатюрная, ГЛОНАСС мини антенна, кабель бортового блока, тревожная кнопка, встроенный резервный аккумулятор, корпус с датчиком вскрытия, защита антенных входов от короткого замыкания, устройство электрической защиты цепей питания бортового блока АТ-Защита v2) Установка Абонентского терминала"

Кол-во: 1.0