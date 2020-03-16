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    Главная / Торги / Поставка специальной автомобильной техники для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 12478)

    Поставка специальной автомобильной техники для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 12478)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 09:3016.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008939856Дата и время окончания срока приема заявок Поставка специальной автомобильной техники для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск"г. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008939856

    Уникальный номер закупки

    20/4.5/0012478/ДНоябрьск

    Номер закупки

    0095/20/4.5/0012478/ДНоябрьск/ПР/ГОС/Э/28.02.2020

    Наименование закупки

    Поставка специальной автомобильной техники для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 12478)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    28.02.2020 20:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    12478_Документация МИ_БС.zip

    Подведение итогов на 15.04.2020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-27

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Filippova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова А. В.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка специальной автомобильной техники для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.202015.04.2020 14:0015.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939856Подведение итогов не позднее Поставка специальной автомобильной техники для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск"г. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специальной автомобильной техники для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Начальная цена

    41 893 962,21

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Адрес местонахождения

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Классификатор ОКПД2

    46.14.19.000

    Услуги по оптовой торговле прочими машинами и промышленным оборудованием, не включенными в другие группировки, за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.14

    Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автопогрузчик технические характеристики и комплектация согласно опросному листу ОЛ № 92. ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Седельный тягач технические характеристики и комплектация согласно опросному листу ОЛ № 210_211_212. ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 3"

    "Самосвал грузовой технические характеристики и комплектация согласно опросному листу № 101. ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Автоцистерна вакуумная изотермическая технические характеристики и комплектация согласно опросному листу ОЛ № 99. ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Полуприцеп бортовой тентованный технические характеристики и комплектация согласно опросному листу ОЛ № 77. ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 1.0

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