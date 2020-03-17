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Номер извещения
32008939726
Уникальный номер закупки
20/3/0000560/ГНедра
Наименование закупки
Инспекция комплектов подводных устьевых систем для нужд ООО «Газпром недра» 0000560
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
28.02.2020 19:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-15
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
s.shumilo@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумило С. А.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Инспекция комплектов подводных устьевых систем для нужд ООО «Газпром недра» 0000560
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инспекция комплектов подводных устьевых систем для нужд ООО «Газпром недра» 0000560
Начальная цена
20 714 511,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром закупки
Все закупки и тендеры АО Газпром закупки
Адрес местонахождения
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
74.90.19.190
43.99.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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