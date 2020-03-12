Поставка станций управления фонтанной арматурой для нужд ООО "Газпром добыча Оренбург" (АСЗ 06310)

"Позиция 1" "Станция управления фонтанной арматурой энергонезависимая в комплекте с отсекающим устройством с гидроприводом DN 100 мм, PN160кгс/см2: количество управляемых запорных органов - 3 шт.; температура расплавления плавкой предохранительной пробки (ПП) - 125 С°; давление рабочего агента, подаваемого в гидроцилиндры ЗА ФА МПа: ШЗ - 9...21; БЗ - 9...21; СЗ - 9...21; диапазон настройки срабатывания ККНД по понижению давления в рабочем трубопроводе МПа - 1,2...1,5; диапазон настройки срабатывания ККНД по повышению давления в рабочем трубопроводе МПа - 3,5...5,6; объем бака - 25 л.; активный объем ПГА станции - 1 л.; давление зарядки азотом ПГА - 5±0,5 МПа; климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - У1; масса не более - 300 кг.; габаритные размеры: длина - 830±3 мм, ширина - 1600±5 мм, высота - 470±3 мм."

Кол-во: 1.0