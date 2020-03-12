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    Главная / Торги / Поставка инструментов и производственного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 09617 )

    Поставка инструментов и производственного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 09617 )

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 09:3012.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008939693Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментов и производственного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" г. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008939693

    Уникальный номер закупки

    20/4.5/0009617/ТГСургут

    Номер закупки

    0095/20/4.5/0009617/ТГСургут/ПР/ГОС/Э/28.02.2020

    Наименование закупки

    Поставка инструментов и производственного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 09617 )

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    28.02.2020 19:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    09617_Документация МИ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-30

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Zandelov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Занделов А. С.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструментов и производственного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.03.202025.03.2020 14:0025.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939693Подведение итогов не позднее Поставка инструментов и производственного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" г. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструментов и производственного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"

    Начальная цена

    11 546 341,71

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Адрес местонахождения

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Классификатор ОКПД2

    32.99.59

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стол сварщика размер рабочей плиты: 1000х500мм, питание 380В,мощность 0,8кВт.,чугунная решетка,мах равномерно распределенная нагрузка на рабочую поверхность : 1200 кг, с вытяжным зонтом, с вентилятором"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 2"

    "Машина рубительная с приводом от ДВС предназначена для измельчения древесины: диаметр диска 600мм,количество подвижных ножей 3, мощность 24л.с., производительность до1500кг/ч, предназначена для измельчения древесины."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 3"

    "Мотоблок: - мощность 9,0 л.с., ширина обработки 86 см, сцепление ременное, редуктор шестеренчато-цепной, реверс есть,трансмиссия клиноременная передача с натяжным роликом, маслонаполненный, шестеренчато-цепной редуктор,тип двигателя 4-х.тактный, количество скоростей 4 вперед/2 назад, глубина обработки 20 см, диаметр фрез 36 см, топливный бак 6 л, вес 104 кг Навесное оборудование: 1) снегоуборщик (размеры (не более), мм: 650/650/790, масса, кг, не более 47,5, ширина захвата, м 640, рабочая скорость, не более: на первой передаче мотоблока км/час 2,5, высота уровня убираемого снега, мм 250; выброс основной массы рыхлого снега, м 10; привод клиноременная передача от вала отбора мощности двигателя мотоблока; управление приводом ручное, дистанционное, посредством перемещения рычага. 2) щетка роторная (размеры, мм, не более: 600/850/850; масса, кг, не более 45; ширина захвата, мм, не менее 810; производительность, м2/час, не менее 2200; рабочая скорость первая передача мотоблока, не бол"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 4"

    "Снегоуборщик (самоходная снегоуборочная машина), 4-хтактный бензиновый двигатель мощностью 6,5л.с., объемом 196см3, объемтопливного бака 3,6л, количество передач:6 вперед/2 назад, электрическийстартер, ширина захвата 57см, высота захвата 54см, светодиодный фонарь."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 5"

    "Мультипликатор крутящего момента ручной, входной квадрат3/4", выходной квадрат 1 1/2", передаточное число 1:27,5, максимальныйкрутящий момент 4500N/m, в комплекте с глубокими ударными головками, впротивоударном кейсе"

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 6"

    "Станок комбинированный деревообрабатывающий: Наибольшая ширина фугования, мм 410 Общая длина фуговальных столов, мм. 2080 Наибольшая ширина рейсмусования, мм 410 Наибольшая толщина заготовки при рейсмусовании, мм 180 Наибольшая глубина сверления, мм 100 Наибольшая длина паза, мм 100 Число ножевых валов, шт. 1 Частота вращения вала, об/мин 6000 Количество ножей ножевого вала, шт. 3 Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин 10 Высота пропила, мм. 85 (макс.) Диаметр пилы (пил), мм. 315 Частота вращения пильного диска, об/мин. 3450 Максимальный диаметр используемых фрез, мм. 160 Посадочный диаметр фрез, мм. 32 Частота вращения шпинделя, мин -1 6000, 8000 Установленная суммарная мощность, кВт 8,2 Номинальное напряжение питания, В 380 Габаритные размеры, мм. 2050 х 2080 х 1450"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Стеллаж металлический палетный (фронтальный) СП, 3-х ярусный, размер максимальная нагрузка на ярус 400кг, сборно-разборный, состав: рама П90 цинк 2000х1000-2кт, балка 1800 П110х50х1,5-6кт, соединитель 200 спаренных рядов-3шт, полка П450х1000-12шт, защитное ограждение 1000 одного ряда стеллажей-1кт, защитное ограждение стойки-2шт, угловое защитное ограждение стойки-1шт."

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 8"

    "Стеллаж металлический палетный (фронтальный) СП, 3-х ярусный, размер 2000х2700х1000мм, максимальная нагрузка на ярус 400кг, сборно-разборный, состав: рама П90 цинк 2000х1000-2кт, балка 2700 П110х50х1,5-6кт, соединитель 200 спаренных рядов-2шт, полка П450х1000-18шт, защитное ограждение 1000 одного ряда стеллажей-1кт, защитное ограждение стойки- 1шт, угловое защитное ограждение-1шт."

    Кол-во: 13.0

    "Позиция 9"

    "Шкаф сушильный (система сушильная) предназначен для единовременной сушки 5-ти комплектов спецодежды (включая обувь, головные уборы и перчатки), оснащены таймером с программированием времени сушки, время сушки от 2 до 5ч, напряжение 220В. В комплекте ионизирующее устройство, нагревательный элемент инфракрасный."

    Кол-во: 25.0

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