"Позиция 3" "Мотоблок: - мощность 9,0 л.с., ширина обработки 86 см, сцепление ременное, редуктор шестеренчато-цепной, реверс есть,трансмиссия клиноременная передача с натяжным роликом, маслонаполненный, шестеренчато-цепной редуктор,тип двигателя 4-х.тактный, количество скоростей 4 вперед/2 назад, глубина обработки 20 см, диаметр фрез 36 см, топливный бак 6 л, вес 104 кг Навесное оборудование: 1) снегоуборщик (размеры (не более), мм: 650/650/790, масса, кг, не более 47,5, ширина захвата, м 640, рабочая скорость, не более: на первой передаче мотоблока км/час 2,5, высота уровня убираемого снега, мм 250; выброс основной массы рыхлого снега, м 10; привод клиноременная передача от вала отбора мощности двигателя мотоблока; управление приводом ручное, дистанционное, посредством перемещения рычага. 2) щетка роторная (размеры, мм, не более: 600/850/850; масса, кг, не более 45; ширина захвата, мм, не менее 810; производительность, м2/час, не менее 2200; рабочая скорость первая передача мотоблока, не бол"

Кол-во: 6.0