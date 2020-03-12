"Позиция 1" "Комплект средств коллективной защиты от воздействия опасных факторов при проведении работ повышенной опасности. Сотав: 1)набор блокирующих устройств для запорной арматуры состоящий из ящика пластикового с сигнальной маркировкой для переноса блокиратора, пломбиратора замков, знаков: (Не открывать) двусторонний, (Не закрывать) двусторонний-20шт, 20 блокираторов с тросом (желтый), бирка для блокиратора, держатель кабеля (200шт/кмп), замок для блокиратора для мастер системы с перекодировкой, мастер-ключ (5 ключей на 20 замков), пломбиратор, проволока для пломбиратора (200м.п.), свинцовая пломба для пломбиратора (3кг), маркер черный Edding 370-2шт. 2)Стойка манометрическая МК-1.1М1 ТУ 4212-001-83279301-2011 3)Штендеры ТУ 5216-001-83279301-2012 односторонние с выполнением надписи с использованием световозвращающей пленки: Огневые работы-4шт; Газопасные работы-4шт. ТУ 3790-008-83279301-2015 (или эквивалент)"

Кол-во: 10.0