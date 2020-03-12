Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Экскаватор . Габаритная ширина экскаватора не более 3200 мм, Тип двигателя дизельный, Мощность ДВС не менее 246, Высота грунтозацепа не менее 28 мм, Коробка передач гидромеханическая, Топливный бак емкостью не менее 600, Вместимость ковша не менее 1,45 м3, глубина копания не менее 7380 мм , Погрузочная высота не менее 7240 мм, Ширина гусеничного полотна 600 мм. Предпусковой подогреватель двигателя, съемный искрогаситель, отопитель кабины, ГЛОНАСС с установкой, защита фар, набор автомобилиста, датчик уровня топлива для ГЛОНАСС (или эквивалент) Место поставки 628412, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Индустриальная, д. 45" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Экскаватор Габаритная ширина экскаватора не более 3200 мм, Тип двигателя дизельный, Мощность ДВС не менее 246, Высота грунтозацепа не менее 28 мм, Коробка передач гидромеханическая, Топливный бак емкостью не менее 600, Вместимость ковша не менее 1,45 м3, глубина копания не менее 7380 мм , Погрузочная высота не менее 7240 мм, Ширина гусеничного полотна 600 мм. Предпусковой подогреватель двигателя, съемный искрогаситель, отопитель кабины, ГЛОНАСС с установкой, защита фар, набор автомобилиста, датчик уровня топлива для ГЛОНАСС. (или эквивалент) Место поставки 629809, РФ, Тюменская обл., ЯНАО, г. Ноябрьск, Промышленная зона, Панель №9 УТТиСТ (НАТЦ)" Кол-во: 1.0