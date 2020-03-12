"Позиция 1" "Гусеничная транспортная машина (вездеход) с грузовой платформой (цвет кузова синий) ). Двигатель работающий на дизельном топливе, мощность не менее 250 л.с., КПП - гидромеханическая, Тип гусениц РМШ ТМ130-35-сб110, Топливный бак емкостью не менее 850 л. Количество аккумуляторных батарей, не менее 2-х шт. Емкость каждой аккумуляторной батареи, не менее 90 А*чаc. Генератор (показатель силы вырабатываемого тока) не менее 50 А . Комплектация: - подогрев ДВС, -автономный воздушный отеплитель кабины; - лебедка; -ТСУ; - искрогаситель; - подогрев зеркал; - топливный фильтр с подогревом; - подогрев АКБ; - набор инструмента для ремонта ТС; - Абонентский терминал спутниковой навигации ГЛОНАСС. (или эквивалент)"

Кол-во: 1.0