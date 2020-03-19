Поставка оборудования для объектов массового питания и торговли

Поставка оборудования для объектов массового питания и торговли

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

АО Газпром закупки Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Прилавок-витрина холодильная высокотемпературная, номинальное напряжение 230В, мощность 0,41кВт, полезная площадь 0,34/0,7м2, используемый охладитель R404A" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Прилавок-витрина холодильный третьих блюд иохлажденных напитков предназначен для хранения, демонстрации и раздачи холодных закусок, температурный режим 1/10С, закрытый 1500мм Т" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Прилавок-витрина холодильный третьих блюд иохлажденных напитков предназначен для хранения, демонстрации и раздачи холодных закусок, температурный режим 1/10С, закрытый 1500мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Прилавок-витрина холодильный третьих блюд иохлажденных напитков предназначен для хранения, демонстрации и раздачихолодных закусок, температурный режим 1/10С, закрытый 1500мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Прилавок-витрина холодильный высокотемпературный, полезный объем витраны 0,5м3, температурный режим +5+15С, 230В." Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Прилавок-витрина холодильная высокотемпературный, потребляемая мощность 0,62кВт/ч, напряжение 230Вт,хладагент R-404A" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Сковорода электрическая опрокидывающаяся, потребляемая мощность 12кВт, мощность одного ТЭНа 4кВт, напряжение 380/400В,вместимость чаши 70дм3, площадь дна чаши 0,47м2, диапазон регулированиятемпературы 20-275С" Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Стол охлаждаемый полипропилен, мощность 220Вт, объем320л, 3 двери, материал нержавеющая сталь, температурный режим -2+10С" Кол-во: 2.0

"Позиция 9" "Стол производственный предмоечный для купольных посудомоечных машин" Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Шкаф жарочный мощность 15кВт, 380В" Кол-во: 1.0

"Позиция 11" "Шкаф жарочный мощность 15кВт, 380В ТУ 515" Кол-во: 1.0

"Позиция 12" "Шкаф пекарский 2-х секционный для выпечки хлебобулочных изделий,мощность 10,4кВт, напряжение 380В, вместимость каждой камеры 24 хлебныеформы №7, нержавеющая сталь." Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "Шкаф пекарский 2-х секционный для выпечки хлебобулочных изделий,мощность 10,4кВт, напряжение 380В, вместимость каждой камеры 24 хлебные формы №7, нержавеющая сталь" Кол-во: 1.0

"Позиция 14" "Шкаф пекарский (жарочный) для выпечки хлебобулочных изделий, а также для жаренья,запекания кулинарных и кондитерскихизделий,380/400В,мощность 15,6кВт,макс.температура 270гр.С." Кол-во: 2.0

"Позиция 15" "Шкаф пекарский (жарочный)для выпечки хлебобулочных изделий, а также для жаренья,запекания кулинарных и кондитерских изделий,380/400В,мощность 15,6кВт,макс.температура 270гр.С" Кол-во: 1.0

"Позиция 16" "Шкаф расстоечный, тепловой электрический кухонный,для расстойкихлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях общественного питания,6 полок размером GN1,5/1,устанавливается под пекарский шкафЭШ-2к,потребляемая мощность 1,7кВт,масса 120кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 17" "Шкаф расстоечный, тепловой электрический кухонный,для расстойки хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях общественногопитания,6 полок размером GN1,5/1, устанавливается под пекарский шкафЭШ-2к,потребляемая мощность 1,7кВт,масса 120кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 18" "Шкаф холодильный среднетемпературный сглухой дверью, мощность 510Вт, напряжение питания 220В, температурныйрежим 0+7С" Кол-во: 1.0

"Позиция 19" "Шкаф холодильный низкотемпературный, диапазон рабочихтемператур не выше -18C, объем 1400 л, 230В, металлические двери" Кол-во: 1.0

"Позиция 20" "Шкаф холодильный среднетемпературный, диапазон температур-5+5С, объем 1400л, 230В, с металлическими дверями" Кол-во: 1.0

"Позиция 21" "Шкаф холодильный нержавеющая сталь,объем 1400л,температурный режим 0+6гр.С,хладагентR134a,размеры 1402х854х2028мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 22" "Шкаф холодильный, нержавеющая сталь,низкотемпературный -5+5C, с глухими дверьми, объем 1000 л, хладагентR134А, 230В/50Гц." Кол-во: 1.0

"Позиция 23" "Шкаф холодильный низкотемпературный с глухими дверьми, объем 700л, температурныйрежим-18С, фреон R-404А" Кол-во: 1.0

"Позиция 24" "Шкаф холодильный со стеклянной дверью,объем 700л, диапазон рабочих температур +1+10C, тип хладагента R134а,230В/50Гц" Кол-во: 1.0

"Позиция 25" "Шкаф холодильный объем 1120л, 220В, тип охлаждения динамическое, стеклянные двери-купе" Кол-во: 1.0

"Позиция 26" "Шкаф холодильный, стеклянные двери-купе, объем1400л, температурный режим +1+10С, 220В, тип охлаждения динамическое(вентилируемое)" Кол-во: 1.0

"Позиция 27" "Шкаф холодильный с верхним расположением агрегата, сметаллической распашной дверью, объем 0,7м3 (700л), температурный режим-5+5С, 230В, белый" Кол-во: 2.0

"Позиция 28" "Шкаф холодильный, каталожный номер 4.300.145, тип охлаждения динамическое, температурный режим 0+7С, стеклянные двери-купе" Кол-во: 1.0

"Позиция 29" "Шкаф холодильный, двери металлические,температурный режим -6+6С, полезный объем выкладки 0,8м3, количество полок 8шт, температураокружающей среды +12+43С, напряжение питания 220В, потреблениеэлектроэнергии в сутки 6кВт, номинальный ток 5,17А ГО" Кол-во: 3.0

"Позиция 30" "Шкаф шоковой заморозки, встроенный холодильный агрегат,температура замораживания продукта +90-18С, количество полок 20, 220В" Кол-во: 1.0

"Позиция 31" "Электроплита четырехконфорочная с жарочным шкафом,потребляемая мощность 16,8кВт, напряжение 400В, мощность жарочного шкафа4,8кВт" Кол-во: 2.0

"Позиция 32" "Электроплита четырехконфорочная с жарочным шкафом,потребляемая мощность 16,8кВт, напряжение 400В, мощность жарочного шкафа4,8кВт" Кол-во: 1.0

"Позиция 33" "Плита электрическая 6-конфорочная с жарочным шкафом, напряжениепитания 400/230В, номинальная потребляемая мощность 22,8Вт" Кол-во: 1.0

"Позиция 34" "Прилавок-витрина холодильная высокотемпературная, номинальное напряжение 230В, мощность 0,41кВт, полезная площадь 0,34/0,7м2, используемый охладитель R404A" Кол-во: 1.0

"Позиция 35" "Витрина пристенная 160/94 ВХСп-1,875, температурный режим +1+7С, 220В" Кол-во: 1.0

"Позиция 36" "Витрина пристенная 210/66 ВХСп-1,875, температурный режим 0+7C, 220В." Кол-во: 2.0

"Позиция 37" "Витрина холодильная ВХН-1,5, температурный режим -18С, охлаждение статическое, 220В, цвет RAL 3020 (красный)." Кол-во: 1.0

"Позиция 38" "Генератор кубикового льда ЛГ-37/15К-01" Кол-во: 1.0

"Позиция 39" "Мармит первых блюд1 электрический стационарный для кратковременного сохранения в горячем состоянии первых блюд, материал-нержавеющая сталь, лампа освещения, 3 конфорки, мощность 3,201 кВт,номинальное напряжение 400/230В" Кол-во: 1.0

"Позиция 40" "Мармит первых блюд электрический стационарный длякратковременного сохранения в горячем состоянии первых блюд, материал-нержавеющая сталь, лампа освещения, 3 конфорки, мощность 3,201кВт,номинальное напряжение 400/230В" Кол-во: 1.0

"Позиция 41" "Мармит вторых блюд электрический стационарный, материал-нержавеющая сталь, четыре ТЭНа, одна лампа освещения, мощность 1,621кВт,время разогрева до рабочей температуры 20мин, напряжение 230В" Кол-во: 1.0

"Позиция 42" "Мармит вторых блюдэлектрический стационарный, материал-нержавеющая сталь, четыре ТЭНа, одна лампа освещения, мощность 1,621кВт,время разогрева до рабочей температуры 20мин, напряжение 230В" Кол-во: 1.0

"Позиция 43" "Мармит электрический кухонный для вторых блюд , напряжение питания 230В, потребляемая мощность 3кВт, 7 гастроемкостей" Кол-во: 1.0

"Позиция 44" "Мармит электрический кухонный универсальный, напряжение питания 400/230В, потребляемая мощность 3,072" Кол-во: 1.0

"Позиция 45" "Машина кухонная овощерезательная, предназначена для нарезки ишинкования сырых и вареных овощей и фруктов на предприятиях общественного питания, номинальная мощность 0,5кВт, номинальноенапряжение 400В, максимальная производительность 250кг/ч" Кол-во: 1.0

"Позиция 46" "Машина посудомоечная фронтальная, номинальное напряжение230В, номинальная потребляемая мощность 3,8кВт, производительность 500тарелок/час, 2 режима мойки" Кол-во: 1.0

"Позиция 47" "Машина посудомоечная 1 фронтальная, номинальное напряжение230В, номинальная потребляемая мощность 3,8кВт, производительность 500тарелок/час, 2 режима мойки" Кол-во: 1.0

"Позиция 48" "Машина посудомоечная купольного типа, номинальная потребляемаямощность 10,5кВт, номинальное напряжение 400В, производительность700тарелок/час, 2 режима мойки, температура мойки + 40С Т" Кол-во: 1.0

"Позиция 49" "Машина тестомесильная спиральная, производительность 36кг/ч,напряжение питания 380В, мощность 0,75кВт, несъемная дежа, размер дежи16л, загрузка 12кг, подъемная траверса, размеры 650х350х600/900мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 50" "Машина тестомесильная спиральная, производительность 36кг/ч,напряжение питания 380В, мощность 0,75кВт, несъемная дежа, размер дежи16л, загрузка 12кг, подъемная траверса, размеры 650х350х600/900мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 51" "Машина хлеборезательная, производительность 200-300 бух./час,толщина резки 12мм, напряжение питания 220В, мощность 0,188кВт" Кол-во: 1.0

"Позиция 52" "Миксер планетарный ,потребляемая мощность 500Вт, объем чаши 6,9л, механическое управление,материал корпуса-литой металл, материал чаши-металл, цвет белый" Кол-во: 1.0

"Позиция 53" "Модуль компрессорный (компрессор), газовый, поршневого типа, длякомпримирования природного газа, метана, воздуха и др.газов,производительность 14м3/час, 380В" Кол-во: 1.0

"Позиция 54" "Модуль компрессорный (компрессор), газовый, поршневого типа, длякомпримирования природного газа, метана, воздуха и др.газов,производительность 14м3/час, 380В" Кол-во: 1.0

"Позиция 55" "Модуль компрессорный (компрессор), газовый, поршневого типа, длякомпримирования природного газа, метана, воздуха и др.газов,производительность 14м3/час, 380В" Кол-во: 1.0

"Позиция 56" "Мясорубка, производительность до 300кг/ч,напряжение 380В" Кол-во: 1.0

"Позиция 57" "Мясорубка электрическая промышленная для измельчения мяса и рыбына фарш, номинальная потребляемая мощность 1,9кВт, номинальноенапряжение 380В, производительность 300кг/ч, наружный диаметр решеток82мм, нержавеющая сталь" Кол-во: 1.0

"Позиция 58" "Мясорубка электрическая промышленная для измельчения мяса и рыбына фарш, номинальная потребляемая мощность 1,9кВт, номинальноенапряжение 380В, производительность 300кг/ч, наружный диаметр решеток82мм, нержавеющая сталь" Кол-во: 1.0

"Позиция 59" "Мясорубка электрическая промышленная МЭП-300 для измельчения мяса и рыбына фарш, номинальная потребляемая мощность 1,9кВт, номинальноенапряжение 380В, производительность 300кг/ч, наружный диаметр решеток82мм, нержавеющая сталь" Кол-во: 1.0

"Позиция 60" "Нагреватель унифицированный резистивный взрывозащищенный с регулятором температуры УВТР-10А.3Ф.СП" Кол-во: 6.0

"Позиция 61" "Пароконвектомат бойлерный, печь для приготовления впаровоздушной среде различных блюд на профессиональной кухне, напряжение питания 380В, максимальный размер гастроемкостей GN1/1" Кол-во: 1.0

"Позиция 62" "Пароконвектомат электрический, инжекторный способ парообразования, мощность 15,8кВт, максимальная температура 260С, размер гастроемкости GN 1/1, количество уровней 12, электромеханическое управление" Кол-во: 1.0

"Позиция 63" "Пароконвектомат инжекционного типа, потребляемая мощность12,5кВт, напряжение 400/230В, тип гастроемкости GN 1/1, количествоустанавливаемых гастроемкостей 10шт, три воздушных ТЭНа, три ТЭНапарогенератора, для приготовления различных блюд" Кол-во: 1.0

"Позиция 64" "Пароконвектомат электрический типа, номинальная потребляемая мощность 35кВт, номинальное напряжение 400В, максимальнаятемпература камеры 270С, вместительность 20 уровней GN 1/1" Кол-во: 1.0

"Позиция 65" "Пароконвектомат инжекционного типа, потребляемая мощность9,5кВт, напряжение 380В, тип гастроемкости GN 1/1, количество устанавливаемых гастроемкостей 6шт" Кол-во: 1.0

"Позиция 66" "Пароконвектомат бойлерный , номинальная потребляемая мощность9,5кВт, номинальное напряжение 380В, максимальная температура камеры270С, вместительность 6 уровней GN 1/1" Кол-во: 1.0