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    Главная / Торги / Поставка оборудования для объектов массового питания и торговли

    Поставка оборудования для объектов массового питания и торговли

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 09:3019.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008939704Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для объектов массового питания и торговлиг. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008939704

    Уникальный номер закупки

    20/4.5/0009619/ТГСургут

    Номер закупки

    0095/20/4.5/0009619/ТГСургут/К/ГОС/Э/28.02.2020

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для объектов массового питания и торговли

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    28.02.2020 19:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    09619_Документация КО.zip

    ПК на 15.04.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-30

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Zandelov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Занделов А. С.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования для объектов массового питания и торговли

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.202015.04.2020 14:0015.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939704Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для объектов массового питания и торговлиг. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для объектов массового питания и торговли

    Начальная цена

    10 762 974,18

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Адрес местонахождения

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Классификатор ОКПД2

    24.42.1

    Алюминий необработанный; оксид алюминия (глинозем)

    Классификатор ОКВЭД2

    24.42

    Производство алюминия

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прилавок-витрина холодильная высокотемпературная, номинальное напряжение 230В, мощность 0,41кВт, полезная площадь 0,34/0,7м2, используемый охладитель R404A"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Прилавок-витрина холодильный третьих блюд иохлажденных напитков предназначен для хранения, демонстрации и раздачи холодных закусок, температурный режим 1/10С, закрытый 1500мм Т"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Прилавок-витрина холодильный третьих блюд иохлажденных напитков предназначен для хранения, демонстрации и раздачи холодных закусок, температурный режим 1/10С, закрытый 1500мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Прилавок-витрина холодильный третьих блюд иохлажденных напитков предназначен для хранения, демонстрации и раздачихолодных закусок, температурный режим 1/10С, закрытый 1500мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Прилавок-витрина холодильный высокотемпературный, полезный объем витраны 0,5м3, температурный режим +5+15С, 230В."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Прилавок-витрина холодильная высокотемпературный, потребляемая мощность 0,62кВт/ч, напряжение 230Вт,хладагент R-404A"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Сковорода электрическая опрокидывающаяся, потребляемая мощность 12кВт, мощность одного ТЭНа 4кВт, напряжение 380/400В,вместимость чаши 70дм3, площадь дна чаши 0,47м2, диапазон регулированиятемпературы 20-275С"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Стол охлаждаемый полипропилен, мощность 220Вт, объем320л, 3 двери, материал нержавеющая сталь, температурный режим -2+10С"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 9"

    "Стол производственный предмоечный для купольных посудомоечных машин"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "Шкаф жарочный мощность 15кВт, 380В"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 11"

    "Шкаф жарочный мощность 15кВт, 380В ТУ 515"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 12"

    "Шкаф пекарский 2-х секционный для выпечки хлебобулочных изделий,мощность 10,4кВт, напряжение 380В, вместимость каждой камеры 24 хлебныеформы №7, нержавеющая сталь."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 13"

    "Шкаф пекарский 2-х секционный для выпечки хлебобулочных изделий,мощность 10,4кВт, напряжение 380В, вместимость каждой камеры 24 хлебные формы №7, нержавеющая сталь"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "Шкаф пекарский (жарочный) для выпечки хлебобулочных изделий, а также для жаренья,запекания кулинарных и кондитерскихизделий,380/400В,мощность 15,6кВт,макс.температура 270гр.С."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 15"

    "Шкаф пекарский (жарочный)для выпечки хлебобулочных изделий, а также для жаренья,запекания кулинарных и кондитерских изделий,380/400В,мощность 15,6кВт,макс.температура 270гр.С"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 16"

    "Шкаф расстоечный, тепловой электрический кухонный,для расстойкихлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях общественного питания,6 полок размером GN1,5/1,устанавливается под пекарский шкафЭШ-2к,потребляемая мощность 1,7кВт,масса 120кг"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 17"

    "Шкаф расстоечный, тепловой электрический кухонный,для расстойки хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях общественногопитания,6 полок размером GN1,5/1, устанавливается под пекарский шкафЭШ-2к,потребляемая мощность 1,7кВт,масса 120кг"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 18"

    "Шкаф холодильный среднетемпературный сглухой дверью, мощность 510Вт, напряжение питания 220В, температурныйрежим 0+7С"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 19"

    "Шкаф холодильный низкотемпературный, диапазон рабочихтемператур не выше -18C, объем 1400 л, 230В, металлические двери"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 20"

    "Шкаф холодильный среднетемпературный, диапазон температур-5+5С, объем 1400л, 230В, с металлическими дверями"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 21"

    "Шкаф холодильный нержавеющая сталь,объем 1400л,температурный режим 0+6гр.С,хладагентR134a,размеры 1402х854х2028мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 22"

    "Шкаф холодильный, нержавеющая сталь,низкотемпературный -5+5C, с глухими дверьми, объем 1000 л, хладагентR134А, 230В/50Гц."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 23"

    "Шкаф холодильный низкотемпературный с глухими дверьми, объем 700л, температурныйрежим-18С, фреон R-404А"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 24"

    "Шкаф холодильный со стеклянной дверью,объем 700л, диапазон рабочих температур +1+10C, тип хладагента R134а,230В/50Гц"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 25"

    "Шкаф холодильный объем 1120л, 220В, тип охлаждения динамическое, стеклянные двери-купе"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 26"

    "Шкаф холодильный, стеклянные двери-купе, объем1400л, температурный режим +1+10С, 220В, тип охлаждения динамическое(вентилируемое)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 27"

    "Шкаф холодильный с верхним расположением агрегата, сметаллической распашной дверью, объем 0,7м3 (700л), температурный режим-5+5С, 230В, белый"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 28"

    "Шкаф холодильный, каталожный номер 4.300.145, тип охлаждения динамическое, температурный режим 0+7С, стеклянные двери-купе"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 29"

    "Шкаф холодильный, двери металлические,температурный режим -6+6С, полезный объем выкладки 0,8м3, количество полок 8шт, температураокружающей среды +12+43С, напряжение питания 220В, потреблениеэлектроэнергии в сутки 6кВт, номинальный ток 5,17А ГО"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 30"

    "Шкаф шоковой заморозки, встроенный холодильный агрегат,температура замораживания продукта +90-18С, количество полок 20, 220В"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 31"

    "Электроплита четырехконфорочная с жарочным шкафом,потребляемая мощность 16,8кВт, напряжение 400В, мощность жарочного шкафа4,8кВт"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 32"

    "Электроплита четырехконфорочная с жарочным шкафом,потребляемая мощность 16,8кВт, напряжение 400В, мощность жарочного шкафа4,8кВт"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 33"

    "Плита электрическая 6-конфорочная с жарочным шкафом, напряжениепитания 400/230В, номинальная потребляемая мощность 22,8Вт"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 34"

    "Прилавок-витрина холодильная высокотемпературная, номинальное напряжение 230В, мощность 0,41кВт, полезная площадь 0,34/0,7м2, используемый охладитель R404A"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 35"

    "Витрина пристенная 160/94 ВХСп-1,875, температурный режим +1+7С, 220В"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 36"

    "Витрина пристенная 210/66 ВХСп-1,875, температурный режим 0+7C, 220В."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 37"

    "Витрина холодильная ВХН-1,5, температурный режим -18С, охлаждение статическое, 220В, цвет RAL 3020 (красный)."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 38"

    "Генератор кубикового льда ЛГ-37/15К-01"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 39"

    "Мармит первых блюд1 электрический стационарный для кратковременного сохранения в горячем состоянии первых блюд, материал-нержавеющая сталь, лампа освещения, 3 конфорки, мощность 3,201 кВт,номинальное напряжение 400/230В"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 40"

    "Мармит первых блюд электрический стационарный длякратковременного сохранения в горячем состоянии первых блюд, материал-нержавеющая сталь, лампа освещения, 3 конфорки, мощность 3,201кВт,номинальное напряжение 400/230В"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 41"

    "Мармит вторых блюд электрический стационарный, материал-нержавеющая сталь, четыре ТЭНа, одна лампа освещения, мощность 1,621кВт,время разогрева до рабочей температуры 20мин, напряжение 230В"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 42"

    "Мармит вторых блюдэлектрический стационарный, материал-нержавеющая сталь, четыре ТЭНа, одна лампа освещения, мощность 1,621кВт,время разогрева до рабочей температуры 20мин, напряжение 230В"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 43"

    "Мармит электрический кухонный для вторых блюд , напряжение питания 230В, потребляемая мощность 3кВт, 7 гастроемкостей"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 44"

    "Мармит электрический кухонный универсальный, напряжение питания 400/230В, потребляемая мощность 3,072"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 45"

    "Машина кухонная овощерезательная, предназначена для нарезки ишинкования сырых и вареных овощей и фруктов на предприятиях общественного питания, номинальная мощность 0,5кВт, номинальноенапряжение 400В, максимальная производительность 250кг/ч"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 46"

    "Машина посудомоечная фронтальная, номинальное напряжение230В, номинальная потребляемая мощность 3,8кВт, производительность 500тарелок/час, 2 режима мойки"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 47"

    "Машина посудомоечная 1 фронтальная, номинальное напряжение230В, номинальная потребляемая мощность 3,8кВт, производительность 500тарелок/час, 2 режима мойки"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 48"

    "Машина посудомоечная купольного типа, номинальная потребляемаямощность 10,5кВт, номинальное напряжение 400В, производительность700тарелок/час, 2 режима мойки, температура мойки + 40С Т"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 49"

    "Машина тестомесильная спиральная, производительность 36кг/ч,напряжение питания 380В, мощность 0,75кВт, несъемная дежа, размер дежи16л, загрузка 12кг, подъемная траверса, размеры 650х350х600/900мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 50"

    "Машина тестомесильная спиральная, производительность 36кг/ч,напряжение питания 380В, мощность 0,75кВт, несъемная дежа, размер дежи16л, загрузка 12кг, подъемная траверса, размеры 650х350х600/900мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 51"

    "Машина хлеборезательная, производительность 200-300 бух./час,толщина резки 12мм, напряжение питания 220В, мощность 0,188кВт"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 52"

    "Миксер планетарный ,потребляемая мощность 500Вт, объем чаши 6,9л, механическое управление,материал корпуса-литой металл, материал чаши-металл, цвет белый"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 53"

    "Модуль компрессорный (компрессор), газовый, поршневого типа, длякомпримирования природного газа, метана, воздуха и др.газов,производительность 14м3/час, 380В"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 54"

    "Модуль компрессорный (компрессор), газовый, поршневого типа, длякомпримирования природного газа, метана, воздуха и др.газов,производительность 14м3/час, 380В"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 55"

    "Модуль компрессорный (компрессор), газовый, поршневого типа, длякомпримирования природного газа, метана, воздуха и др.газов,производительность 14м3/час, 380В"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 56"

    "Мясорубка, производительность до 300кг/ч,напряжение 380В"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 57"

    "Мясорубка электрическая промышленная для измельчения мяса и рыбына фарш, номинальная потребляемая мощность 1,9кВт, номинальноенапряжение 380В, производительность 300кг/ч, наружный диаметр решеток82мм, нержавеющая сталь"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 58"

    "Мясорубка электрическая промышленная для измельчения мяса и рыбына фарш, номинальная потребляемая мощность 1,9кВт, номинальноенапряжение 380В, производительность 300кг/ч, наружный диаметр решеток82мм, нержавеющая сталь"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 59"

    "Мясорубка электрическая промышленная МЭП-300 для измельчения мяса и рыбына фарш, номинальная потребляемая мощность 1,9кВт, номинальноенапряжение 380В, производительность 300кг/ч, наружный диаметр решеток82мм, нержавеющая сталь"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 60"

    "Нагреватель унифицированный резистивный взрывозащищенный с регулятором температуры УВТР-10А.3Ф.СП"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 61"

    "Пароконвектомат бойлерный, печь для приготовления впаровоздушной среде различных блюд на профессиональной кухне, напряжение питания 380В, максимальный размер гастроемкостей GN1/1"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 62"

    "Пароконвектомат электрический, инжекторный способ парообразования, мощность 15,8кВт, максимальная температура 260С, размер гастроемкости GN 1/1, количество уровней 12, электромеханическое управление"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 63"

    "Пароконвектомат инжекционного типа, потребляемая мощность12,5кВт, напряжение 400/230В, тип гастроемкости GN 1/1, количествоустанавливаемых гастроемкостей 10шт, три воздушных ТЭНа, три ТЭНапарогенератора, для приготовления различных блюд"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 64"

    "Пароконвектомат электрический типа, номинальная потребляемая мощность 35кВт, номинальное напряжение 400В, максимальнаятемпература камеры 270С, вместительность 20 уровней GN 1/1"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 65"

    "Пароконвектомат инжекционного типа, потребляемая мощность9,5кВт, напряжение 380В, тип гастроемкости GN 1/1, количество устанавливаемых гастроемкостей 6шт"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 66"

    "Пароконвектомат бойлерный , номинальная потребляемая мощность9,5кВт, номинальное напряжение 380В, максимальная температура камеры270С, вместительность 6 уровней GN 1/1"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 67"

    "Пароконвектомат (аппарат пароварочно-конвективный), 9,5кВт,400В, вместительность 6 уровней GN 1/1"

    Кол-во: 1.0

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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    83 232 238
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211081982
    Поставка медицинских расходных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2022 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 00947)
    Поставка медицинских расходных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в...
    177092
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    4 228 046
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211081981
    Поставка соединительных деталей для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром" (ФАВ 01760)
    Поставка соединительных деталей для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром" (ФАВ 01760)
    177094
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    18 420 526
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211081980
    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики к метрологическому оборудованию для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 02718)
    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики к метрологическому оборудованию для...
    177095
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    15 325 405
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211081979
    Поставка емкостного оборудования для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых и компрессорных сооружений Елшанской станции подземного хранения газа" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02406)
    Поставка емкостного оборудования для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых и...
    177096
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    7 057 931
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211081978
    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики к оборудованию автоматизации и телемеханизации для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 01792)
    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики к оборудованию автоматизации и...
    177097
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    19 283 139
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Маркетинговые исследования № 32211081968
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: - "Газопровод межпоселковый от д. Куликово до с. Котцыно - с. Калачево - с. Юрьевское - ж/д ст. Ермолино - д. Опольное - д. Тимошиха Ивановского района Ивановской области" - "Газопровод межпоселковый от газопровода на д. Урусобино Гаврилово-Посадского района до д. Бушариха - д. Зернилово Тейковского района Ивановской области" (22/2.3/0008569/ГППроект) (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: - "Газопровод межпоселковый от...
    177093
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    48 668 782
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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