"Позиция 1" "Тип двигателя дизельный ЕВРО-5 Мощность не менее 148,9 л.с., Топливный бак емкостью не менее 102 л., Количество аккумуляторных батарей не менее 2 , шт., Емкость каждой аккумуляторной батареи, не менее 100 А*час, Генератор не менее 90 А. С задней загрузкой, на шасси, универсальный захват для контейнеров (г/п 800кг), объем кузова 8,7м3, масса загружаемых отходов 2840кг, коэффициент уплотнения 2,5-4, итальянская гидравлика (насос и гидрораспределитель), функция перегруза в PRESKO-17 и PRESKO- 20, габаритные размеры 7000х2400х3000мм. Дополнительное оборудование: противотуманные фары, арки колес, набор инструмента базовый, защита картера, цифровой тахограф DTCO-3283 ГЛОНАСС (Omnicomm Profi 2.0 Wi- Fi+ДУТ Omnicomm LLS 20160+тревожная кнопка), резиновые коврики на 1 ряд, набор автомобилиста (аптечка, знак АО, трос, огнетушитель, жилет, противооткатные упоры), шланг подкачки колес, ДУТ (датчик уровня топлива) Omnicomm LLS 30160 для ГЛОНАСС, с установкой."

Кол-во: 1.0