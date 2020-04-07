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    Главная / Торги / Поставка медицинского оборудования

    Поставка медицинского оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.04.2020 10:0007.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008939301Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинского оборудования194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, дом 6, корпус 1, строение 1, офис 627Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008939301

    Уникальный номер закупки

    20/4.5/0008322/ГПереработка

    Номер закупки

    0055/20/4.5/0008322/ГПереработка/ПР/ГОС/Э/28.02.2020

    Наименование закупки

    Поставка медицинского оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    28.02.2020 17:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    009 Документация 8322 с изм. 20.03.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-22

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    TurukinEN@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Турукин Е. Н.

    Место рассмотрения предложений

    194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, дом 6, корпус 1, строение 1, офис 627

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка медицинского оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.04.202014.04.2020 14:0014.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939301Подведение итогов не позднее Поставка медицинского оборудования194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, дом 6, корпус 1, строение 1, офис 627

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинского оборудования

    Начальная цена

    827 033,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Классификатор ОКПД2

    26.60.12.120

    Аппараты для функциональных диагностических исследований или для контроля физиологических параметров, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.6

    Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Алкотектор - в соответствии с ТЗ"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 2"

    "Алкотектор - в соответствии с ТЗ"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 3"

    "Дефибриллятор - в соответствии с ТЗ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Набор реанимационный - в соответствии с ТЗ"

    Кол-во: 2.0

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