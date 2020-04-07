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    Главная / Торги / Услуги по выгрузке, загрузке, сульфидированию катализатора блока гидроочистки бензиновой фракции комбинированной установки гидроочистки топлив У-1.732 для нужд Астраханского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2020 году

    Услуги по выгрузке, загрузке, сульфидированию катализатора блока гидроочистки бензиновой фракции комбинированной установки гидроочистки топлив У-1.732 для нужд Астраханского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.04.2020 10:0007.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008939346Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по выгрузке, загрузке, сульфидированию катализатора блока гидроочистки бензиновой фракции комбинированной установки гидроочистки топлив У-1.732 для нужд Астраханского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2020 году194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, дом 6, корпус 1, строение 1, офис 627Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008939346

    Уникальный номер закупки

    20/2.1/0000955/ГПереработка

    Номер закупки

    0055/20/2.1/0000955/ГПереработка/К/ГОС/Э/28.02.2020

    Наименование закупки

    Услуги по выгрузке, загрузке, сульфидированию катализатора блока гидроочистки бензиновой фракции комбинированной установки гидроочистки топлив У-1.732 для нужд Астраханского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    28.02.2020 17:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    002 Документация 955 изм. 20.03.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-22

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    TurukinEN@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Турукин Е. Н.

    Место рассмотрения предложений

    194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, дом 6, корпус 1, строение 1, офис 627

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по выгрузке, загрузке, сульфидированию катализатора блока гидроочистки бензиновой фракции комбинированной установки гидроочистки топлив У-1.732 для нужд Астраханского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.04.202014.04.2020 14:0014.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939346Подведение итогов не позднее Услуги по выгрузке, загрузке, сульфидированию катализатора блока гидроочистки бензиновой фракции комбинированной установки гидроочистки топлив У-1.732 для нужд Астраханского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2020 году194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, дом 6, корпус 1, строение 1, офис 627

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по выгрузке, загрузке, сульфидированию катализатора блока гидроочистки бензиновой фракции комбинированной установки гидроочистки топлив У-1.732 для нужд Астраханского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2020 году

    Начальная цена

    2 511 611,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Классификатор ОКПД2

    33.12.19.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выгрузка, загрузка, сульфидирование ката"

    Кол-во: 1.0

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