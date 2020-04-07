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Номер извещения
32008938901
Уникальный номер закупки
20/2.1/0001347/ГПереработка
Наименование закупки
Оказание услуг по нанесению дорожной разметки для нужд Оренбургского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" на 2020 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
28.02.2020 17:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-26
Факс
--
Адрес электронной почты
GorlovaEV@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горлова Е. В.
Место рассмотрения предложений
194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 627
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Оказание услуг по нанесению дорожной разметки для нужд Оренбургского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" на 2020 год
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.04.202014.04.2020 14:0014.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008938901Подведение итогов не позднее Оказание услуг по нанесению дорожной разметки для нужд Оренбургского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" на 2020 год194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 627
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по нанесению дорожной разметки для нужд Оренбургского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" на 2020 год
Начальная цена
1 663 082,41
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
81.30.10.000
81.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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