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    Главная / Торги / Навигационно-геодезические услуги при постановке плавучей буровой установки на точку бурения для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0006369

    Навигационно-геодезические услуги при постановке плавучей буровой установки на точку бурения для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0006369

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.03.2020 10:0024.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008938352Дата и время окончания срока приема заявок Навигационно-геодезические услуги при постановке плавучей буровой установки на точку бурения для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0006369г. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008938352

    Уникальный номер закупки

    20/3/0006369/ГНедра

    Номер закупки

    0095/20/3/0006369/ГНедра/ПР/ГОС/Э/28.02.2020

    Наименование закупки

    Навигационно-геодезические услуги при постановке плавучей буровой установки на точку бурения для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0006369

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    28.02.2020 16:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    6369.7z

    ххх прод миПР 20200324.0401.docx

    ми подведение 08.04.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-15

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    s.shumilo@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шумило С. А.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Навигационно-геодезические услуги при постановке плавучей буровой установки на точку бурения для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0006369

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.202008.04.2020 14:0008.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008938352Подведение итогов не позднее Навигационно-геодезические услуги при постановке плавучей буровой установки на точку бурения для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0006369г. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Навигационно-геодезические услуги при постановке плавучей буровой установки на точку бурения для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0006369

    Начальная цена

    10 484 595,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Адрес местонахождения

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Классификатор ОКПД2

    71.12.32.000

    Услуги геофизические

    Классификатор ОКВЭД2

    52.22.14

    Деятельность по навигационному обеспечению судоходства на морском транспорте

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Навигационно-геодезические услуги при по"

    Кол-во: 1.0

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