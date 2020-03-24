Кадастровые работы по подготовке технических планов и постановке на кадастровый учет объектов недвижимости для нужд АО «Дальтрансгаз» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001343

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32008938376 Уникальный номер закупки 20/2.1/0001343/ДалТГ Номер закупки 0095/20/2.1/0001343/ДалТГ/ПР/ГОС/Э/28.02.2020 Наименование закупки Кадастровые работы по подготовке технических планов и постановке на кадастровый учет объектов недвижимости для нужд АО «Дальтрансгаз» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001343 Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АО Газпром закупки

Все закупки и тендеры АО Газпром закупки Юридический адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Почтовый адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Контактный телефон +7 812 609-47-15 Факс +7 495 737-06-22 Адрес электронной почты s.shumilo@tender.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Шумило С. А. Место рассмотрения предложений г. Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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