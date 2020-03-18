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    Главная / Торги / Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению строительства скважин кустов газовых скважин Харасавэйского ГКМ стройки: «Эксплуатационное бурение. Харасавэйское ГКМ» для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/20/2.1/0002978/ДНадым/ПР/ГОС/Э/28.02.2020)

    Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению строительства скважин кустов газовых скважин Харасавэйского ГКМ стройки: «Эксплуатационное бурение. Харасавэйское ГКМ» для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/20/2.1/0002978/ДНадым/ПР/ГОС/Э/28.02.2020)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008937821Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению строительства скважин кустов газовых скважин Харасавэйского ГКМ стройки: «Эксплуатационное бурение. Харасавэйское ГКМ» для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008937821

    Уникальный номер закупки

    20/2.1/0002978/ДНадым

    Номер закупки

    0001/20/2.1/0002978/ДНадым/ПР/ГОС/Э/28.02.2020

    Наименование закупки

    Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению строительства скважин кустов газовых скважин Харасавэйского ГКМ стройки: «Эксплуатационное бурение. Харасавэйское ГКМ» для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/20/2.1/0002978/ДНадым/ПР/ГОС/Э/28.02.2020)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    28.02.2020 15:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Для Участника 2978.rar

    Изменения 1.rar

    2978 Продл 08.04.2020 (МИ) итог.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-86

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    S.Zemskov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Земсков С. М.

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению строительства скважин кустов газовых скважин Харасавэйского ГКМ стройки: «Эксплуатационное бурение. Харасавэйское ГКМ» для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    08.04.202008.04.2020 14:0008.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008937821Подведение итогов не позднее Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению строительства скважин кустов газовых скважин Харасавэйского ГКМ стройки: «Эксплуатационное бурение. Харасавэйское ГКМ» для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению строительства скважин кустов газовых скважин Харасавэйского ГКМ стройки: «Эксплуатационное бурение. Харасавэйское ГКМ» для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    321 706 211,86

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.190

    Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99.9

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 11"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 12"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 13"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 15"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 16"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 17"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 18"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 19"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 20"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 21"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 22"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 23"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 24"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 25"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 26"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 27"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 28"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 29"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 30"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 31"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 32"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 33"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 34"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 35"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 36"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 37"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 38"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 39"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 40"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 41"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 42"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 43"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 44"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 45"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 46"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 47"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 48"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 49"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 50"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 51"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 52"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 53"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 54"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 55"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 56"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 57"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 58"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 59"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 60"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 61"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 62"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 63"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 64"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 65"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 66"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 67"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 68"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 69"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 70"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 71"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 72"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 73"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 74"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 75"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 76"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 77"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 78"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 79"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 80"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 81"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 82"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 83"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 84"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 85"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 86"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 87"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 88"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 89"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 90"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 91"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 92"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 93"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 94"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 95"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 96"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 97"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 98"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 99"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 100"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 101"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 102"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 103"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 104"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 105"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 106"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 107"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 108"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 109"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 110"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 111"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 112"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 113"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 114"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 115"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 116"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 117"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 118"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 119"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 120"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 121"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 122"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 123"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 124"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 125"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 126"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 127"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 128"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 129"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 130"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 131"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 132"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 133"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 134"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 135"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 136"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 137"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 138"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 139"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 140"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 141"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 142"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 143"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 144"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 145"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 146"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 147"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 148"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 149"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 150"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 151"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 152"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 153"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 154"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 155"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 156"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 157"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 158"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 159"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 160"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 161"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 162"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 163"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 164"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 165"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 166"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 167"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 168"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 169"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 170"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 171"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 172"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 173"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 174"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 175"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 176"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 177"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 178"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 179"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 180"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 181"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 182"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 183"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 184"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 185"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 186"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 187"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 188"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 189"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 190"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 191"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 192"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 193"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 194"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 195"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 196"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 197"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 198"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 199"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 200"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 201"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 202"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 203"

    "Супервайзерское сопровождение"

    Кол-во: 1.0

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