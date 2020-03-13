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    Главная / Торги / Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "КонсультантПлюс" для нужд Администрации ООО "Газпромтранс" в 2020-2023 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (14110)

    Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "КонсультантПлюс" для нужд Администрации ООО "Газпромтранс" в 2020-2023 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (14110)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008937618Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "КонсультантПлюс" для нужд Администрации ООО "Газпромтранс" в 2020-2023 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства)г. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008937618

    Уникальный номер закупки

    20/2.1/0014110/ГТранс

    Номер закупки

    0095/20/2.1/0014110/ГТранс/ПР/ГОС/Э/28.02.2020

    Наименование закупки

    Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "КонсультантПлюс" для нужд Администрации ООО "Газпромтранс" в 2020-2023 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (14110)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    28.02.2020 15:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 998072.7z

    ми подведение 08.04.docx

    ми_подведение_22.04.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-14

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    d.kozlov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    козлов Д. Ю.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "КонсультантПлюс" для нужд Администрации ООО "Газпромтранс" в 2020-2023 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.04.202022.04.2020 14:0022.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008937618Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "КонсультантПлюс" для нужд Администрации ООО "Газпромтранс" в 2020-2023 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства)г. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "КонсультантПлюс" для нужд Администрации ООО "Газпромтранс" в 2020-2023 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    9 721 641,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Адрес местонахождения

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Классификатор ОКПД2

    62.02.30.000

    Услуги по технической поддержке информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    63.11.1

    Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 11"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 12"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 13"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 15"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 16"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 17"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 18"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 19"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 20"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 21"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 22"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 23"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 24"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 25"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 26"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 27"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 28"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 29"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 30"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 31"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 32"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 33"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 34"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 35"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 36"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 37"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 38"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 39"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 40"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 41"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 42"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 43"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 44"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 45"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 46"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 47"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 48"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 49"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 50"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 51"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 52"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 53"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 54"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 55"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 56"

    "Сопровождение "КонсультантПлюс""

    Кол-во: 1.0

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