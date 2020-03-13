Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый высокого давления от ГРС г. Славгород до г. Яровое Алтайского края" "Газопровод распределительный к объекту капитального строительства "Аэропорт в г.Балаково" Балаковского района Саратовской области" "Межпоселковый газопровод -закольцовка сети от ГРС «Винзили» с сетью от ГРС г.Тюмень ТЭЦ-1 и ГРС г.Тюмень ТЭЦ-2 через отвод в п.Боровский Тюменской области" "Газопровод межпоселковый к ООО "Покровский рудник" Магдагачинского района Амурской области" (22/2.3/0008558/ГППроект)