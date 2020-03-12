Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой (табло). Цвет свечения табло определяется надписью "ГАЗ УХОДИ". Напряжение питания DC, В 10…40. Ток потребления по выходу ″свет″, не более, мА 20. Ток потребления по выходу ″звук″, не более, мА 20. Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ 85. Диапазон рабочих температур, °С -40…+50" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой (табло). Цвет свечения табло определяется надписью "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА". Напряжение питания DC, В 9…30. Ток потребления по выходу ″свет″, не более, мА 36. Диапазон рабочих температур, °С -30…+55. Степень защиты оболочки оповещателя IP54." Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Извещатель пламени пожарный предназначен для обнаружения в закрытых помещениях различных зданий и сооружений пламени, исходящего от очагов загораний и сопровождающегося ультрафиолетовым излучением (УФ) в диапазоне длин волн от 220 до 280 нм. Извещатель используется в условиях, когда в случае возникновения пожара происходит быстрое горение открытым пламенем Двухпроводная схема подключения; Диапазон регистрируемого излучения - 220…280нм (УФ) Максимальная дальность обнаружения очага загорания – 80 м, Угол обзора – 90°; Напряжение питания - 12…30 B по шлейфу сигнализации; Ток потребления: - в дежурном режиме не более 0.2…0.25 мА; - в режиме «ПОЖАР» - 20 мА; Степень защиты - IP54; Диапазон рабочих температур - 50…+55 °С; Габаритные размеры - 106х56 мм; Масса извещателя - 0.25 кг, не более." Кол-во: 5.0

"Позиция 4" "Реле программируемое для задач локальной автоматизации с линейным или слаборазветвленным алгоритмом управления. Питание прибора и входов 220В. 12 дискретных фазовых входов переменного тока (~220 В, при номинальном напряжении прибора 220 В переменного тока). 8 электромагнитных нормально-разомкнутых реле. Часы реального времени отсутствуют." Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Извещатели пожарные тепловые модели используются в составе систем пожарной сигнализации и предназначены для использования в химической, нефтегазовой и других отраслях промышленности для подачи сигнала о пожаре при повышении температуры контролируемой среды выше допустимой. Извещатели рассчитаны для работы в условиях вибрации, наклонов, ударных нагрузок, в условиях относительной влажности до 100 % при температуре до 500С. Температурный диапазон срабатывания извещателей в соответствии с ГОСТ Р 53325-2009, 0С, от и до включительно: - для класса А3 64 – 76; Материал корпуса извещателя: -А- алюминиевый; Тип штуцера (кабельного ввода): -Т- G3/4 - для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G3/4 –В, диаметр наружной изоляции кабеля 8 - 14 мм; Переходное электрическое сопротивление при замкнутых контактах, не более – 1,5 Ом, Напряжение коммутируемой электрической цепи постоянного и переменного тока промышленной частоты – 6 - 36 В; Величина коммутируемого электрическог" Кол-во: 10.0

"Позиция 6" "Извещатель пламени пожарный , материал корпуса - металл (нержавеющая сталь, алюминий), масс прибора с кронштейном - 3500/6000 гр, размер 150х98 мм, материал кронштейна - нержавеющая сталь, принцип действия - оптический, класс обнаружения пожара - I, по прининимаемому спектру излучения - комбинированный, возможность программирования -адресный, питание - постоянный ток 24 В (допустимый диапазон 12-32В), рабочая температура -60+85 грС, максимальная влажность воздуха 95%,угол обзора до 90гр расстояние обнаружения возгорания - до 25м, время срабатывания на пламя керосина - мгновенно, время срабатывания на пламя газа -4,5-4,9 сек, сейсмостойкость - до 9 баллов, средний срок службы до 10 лет.Комплектность: реле «Пожар» «NC-C»" Кол-во: 2.0

"Позиция 7" "Оповещатель световой взрывозащищенный. Маркировка взрывозащиты 1ExmIIT6. Цвет свечения табло определяется надписью "Пена уходи". Степень защиты оболочки оповещателя IP54. Табло предназначено для эксплуатации при относительной влажности воздуха до 93% при температуре плюс 40оС. Питание табло осуществляется от внешнего источника питания посто-янного тока номинальным напряжением 12 или 24В. Рабочий диапазон питающих напряжений на входе табло – 9,0 … 28,4В. Потребляемый ток (при 28,4 -0,1В ) - не более 140мА. Сила света единичного излучающего элемента (при 28,4-0,1В) - не ме-нее 900 мкд. Полный угол обзора: - в вертикальной плоскости – 160º; - в горизонтальной плоскости – 120º. Оповещатель имеет два режима свечения: непрерывный и прерыви-стый. Частота прерывистого свечения должна составляет 1,5±0,5Гц. Средний срок службы изделия – не менее 10 лет." Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Блок питания одноканальный предназначен для питания стабилизированным напряжением постоянного тока широкого спектра радиоэлектронных устройств (релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т. п.). Блоки питания являются импульсными по принципу действия и выполнены по схеме однотактного обратноходового преобразователя напряжения, имеют фильтр радиопомех на входе, гальваническую развязку между входом и выходом. Выходное напряжение стабилизируется с помощью отрицательной обратной связи. Рабочая температура -20°C ~ +50°C Мощность, Вт 30 Выходное напряжение (U вых.), В 12 В •ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПЕРЕМЕННОГО (ПОСТОЯННОГО) НАПРЯЖЕНИЯ в постоянное стабилизированное в двух или четырех независимых каналах •ОГРАНИЧЕНИЕ ПУСКОВОГО ТОКА •ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ И ИМПУЛЬСНЫХ ПОМЕХ на входе •ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ, короткого замыкания и перегрева •РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ с помощью внутреннего подстроечного резистора в диапазоне ±8 % от номинального выходного напряжения с сохранением мощности •ИНДИ" Кол-во: 5.0

"Позиция 9" "Извещатель пожарный пламени предназначен для обнаружения пламенного горения широкого класса горючих веществ и материалов, а также скрытых очагов загорания - по инфракрасному излучению (ИК) в диапазоне 2...4,3 мкм в пожароопасных зонах помещений всех классов и взрывоопасных зонах. Извещатель предназначен для совместной работы с приемно-контрольными приборами, обеспечивающими в шлейфе пожарной сигнализации (ПС) постоянное напряжение (18...27) В. Извещатель сохраняет работоспособность при кратковременных однократных и периодических перерывах в его электропитании длительностью не более 150 мс, с частотой повторения не более 1, 5 Гц. Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу при температуре окружающей среды от 238 до 318 К (от минус 35 до плюс 45 град. С) и относительной влажности воздуха до 95% при температуре 298 К (+25 град. С). Извещатель изготавливается в исполнении 1 - взрывозащищённое, с уровнем взрывозащиты IExdIIСT4 и уровнем защиты оболочкой IP68; Угол обзора" Кол-во: 15.0

"Позиция 10" "Расширитель адресный на восемь зон сигнализации. Применяется с контроллером "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И". Технические характеристики : Контроль восьми независимых зон (адресов, контролируемых цепей) пожарных четырехпроводных или охранных извещателей, Питание от двухпроводной линии связи, При включении пожарных извещателей контролируются состояния зоны "Пожар", "Обрыв", "Короткое замыкание", Повышенная помехоустойчивость контролируемых цепей за счет селекции входного сигнала по длительности и фильтрации наводок 50 Гц и 100 Гц, Датчик вскрытия корпуса, Адрес расширителя запоминается в энергонезависимой памяти, Встроенный индикатор работоспособности и состояния зон, До 16 расширителей к "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И"" Кол-во: 5.0

"Позиция 11" "Оповещатель световой взрывозащищенный. Маркировка взрывозащиты 1ExmIIT6. Цвет свечения табло определяется надписью "Выход". Степень защиты оболочки IP54 . Табло предназначено для эксплуатации при относительной влажности воздуха до 93% при температуре плюс 40оС. Питание табло осуществляется от внешнего источника питания посто-янного тока номинальным напряжением 12 или 24В. Рабочий диапазон питающих напряжений на входе табло – 9,0 … 28,4В. Потребляемый ток (при 28,4 -0,1В ) - не более 140мА. Сила света единичного излучающего элемента (при 28,4-0,1В) - не ме-нее 900 мкд. Полный угол обзора: - в вертикальной плоскости – 160º; - в горизонтальной плоскости – 120º. Оповещатель имеет два режима свечения: непрерывный и прерыви-стый. Частота прерывистого свечения должна составляет 1,5±0,5Гц. Средний срок службы изделия – не менее 10 лет." Кол-во: 1.0

"Позиция 12" "Оповещатель свето-звуковой, взрывозащищенный Взрывозащита 1ExibmIIBT6, Рабочий диапазон подводимых к оповещателю напряжений (без учета падения напряжения на проводах электропитания) 12 +2/-3В, или 24 +3,6/-6 В. Ток потребления (во всем диапазоне напряжений питания) - не более. 150мА.Максимальный уровень звукового давления оповещателя - не менее 105. дБА/м. Диапазон излучаемых частот 2700 - 3700 Гц. Режим светового оповещения – прерывистый с частотой мигания 2 Гц. Сигнальный цвет светового оповещения – красный. Средний срок службы изделия - не менее 10 лет." Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "Модуль контроля состояния резервированных источников питания предназначен для контроля источников питания РИП-12 (исп. 01), РИП-12 (исп. 02), РИП-12 (исп. 04), РИП-12 (исп.05), РИП-24 (исп. 01), РИП-24 (исп. 02), РИП-24 (исп. 04). МКС рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы, производя контроль наличия сетевого напряжения питания РИП, выходного напряжения РИП и герметичной аккумуляторной батареи. МКС передаёт извещения о состоянии РИП с помощью трёх гальванически развязанных выходных реле К1, К2 и К3. МКС обеспечивает световую индикацию текущего состояния РИП, наличие или отсутствие напряжения сети, превышение или понижение напряжения на выходе и батарее. МКС эксплуатируется в местах, где он защищён от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. число каналов-3, входной напряжение питания 220В, проходное сопротивление 50 Ом, сечение провода вход.-1кв.мм,комплектность: модуль, зажим для проводов 3MR («клипса»)-2 шт., скотч 2-х сторонний (ширина 20 мм, толщина" Кол-во: 2.0

"Позиция 14" "Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой (табло). Цвет свечения табло определяется надписью "ГАЗ НЕ ВХОДИ". Напряжение питания DC, В 9…30. Ток потребления по выходу ″свет″, не более, мА 36. Диапазон рабочих температур, °С -30…+55. Степень защиты оболочки оповещателя IP54." Кол-во: 1.0

"Позиция 15" "Извещатель пламени взрывозащищённый, предназначен для обнаружения пламени, исходящего от очагов загораний и сопровождающегося ультрафиолетовым (УФ) излучением. Тип извещателя - 2-х проводный; Маркировка по взрывозащите - 1ExdIICT6/Т5; Диапазон регистрируемого излучения - 220…280нм (УФ); Дальность обнаружения тестового очага пожара – 80м; Угол обзора, град: - в горизонтальной плоскости 90; Напряжение питания: - постоянного тока - 12…30В; Ток потребления: - в дежурном режиме не более - 0.25 мА - в режиме «ПОЖАР» - 20 мА; Диапазон рабочих температур - -50…+55°С." Кол-во: 3.0

"Позиция 16" "Извещатель унифицированный инфракрасный (ИК) пожарный пламени представляет собой прибор, состоящий из ИК датчика и микропроцессорного контроллера управления, размещенных в едином взрывозащищенном корпусе. Применяется: для обнаружения пламени углеводородов (жидких, газообразных и твердых); во взрывоопасных зонах; инфракрасный извещатель пламени без ложного срабатывания распознает возгорание в присутствии модулированного излучения черного тела (например, нагревателя, печи, турбины); Диапазон - инфракрасный (ИК); Напряжение питания: от 18 до 30 В постоянного тока (номинальное – 24 В); Потребляемая мощность: номинальная – 2,1 Вт, максимальная в режиме «пожар» – 3,5 Вт; Диапазон спектральной чувствительности: от 4,2 до 4,7 мкм; Угол обзора детектора: 90°; Температурный диапазон эксплуатации: стандартная модель: –60...+75°С, высокотемпературная модель: –60...+125°С, Маркировка взрывозащиты: 1EхdIIСT6/Т5/Т4 X; Степень защиты оболочкой: IP66; Выходы: реле пожара, реле неисправности, токо" Кол-во: 18.0

"Позиция 17" "Извещатель можно включать в шлейф сигнализации на размыкание (последовательное включение) или на замыкание (параллельное включение). Диапазон питающих напряжений 8-28 В от источников постоянного или импульсного тока при длительности положительного импульса не менее 0,5 секунд и длительности отрицательного импульса не более 0,1 секунд. Максимальный потребляемый извещателем ток: не более 70 мкА. Максимальный ток через извещатель ИП535-07е при включении на замыкание не должен превышать 200 мА. Полное сопротивление извещателя в шлейфе не более 0,3 Ом. Комплектация К4." Кол-во: 15.0

"Позиция 18" "Извещатель дымовой пожарный во взрывозащищенном исполнении Маркировка взрывозащиты 0ExiaIIBT6 или 0ExiaIIСT6 Чувствительность к задымлению в пределах 0,05 - 0,2 дБ/м Инерционность в соответствии с ГОСТ27990-88 и НПБ 85-2000 Напряжение питания постоянного тока от 10 до 20 В Средний ток, потребляемый в дежурном режиме, не более 0,1 мА Диапазон рабочих температур от -40°С до +70°С Площадь, контролируемая одним извещателем соответствует НПБ 88-2000 Степень защиты оболочки извещателя по ГОСТ 14254-80 IP41" Кол-во: 3.0

"Позиция 19" "Извещатель пожарный пламени, работающий в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах. С системой самоконтроля с функцией автоматического контроля запыленности стекла. Предназначен для применения во взрывоопасных зонах классов «1» и «2» закрытых объектов и наружных установок. Рудничная маркировка взрывозащиты для применения в подземных выработках шахт, рудников и их наземных строениях.Технические характеристики: Корпус извещателя « из нержавеющей стали (12Х18Н10Т) и степенью защиты оболочкой IP68 от воздействия внешней среды. Комплектность: реле «Пожар»; реле «Неисправность»; вспомогательное реле; аналоговый выход 4-20 мА; цифровой выход RS-485; По цифровому интерфейсу RS-485 обеспечивается связь по протоколу Modbus/RTU, Токовая петля (аналоговый выход 4-20 мА) обеспечивает связь по протоколу HART. Три светодиодных индикатора: красного, синего и зеленого цветов, расположенные на лицевой панели извещателя, выполняют функции индикатора состояний. Устойчивость к радио- и электромагнитным п" Кол-во: 1.0

"Позиция 20" "Извещатели пожарные тепловые используются в составе систем пожарной сигнализации и предназначены для использования в химической, нефтегазовой и других отраслях промышленности для подачи сигнала о пожаре при повышении температуры контролируемой среды выше допустимой. Извещатели рассчитаны для работы в условиях вибрации, наклонов, ударных нагрузок, в условиях относительной влажности до 100 % при температуре до 500С. Температурный диапазон срабатывания извещателей в соответствии с ГОСТ Р 53325-2009, 0С, от и до включительно: - для класса С 84 – 100; Материал корпуса извещателя: -А- алюминиевый; Тип штуцера (кабельного ввода): -К- под кабель для открытой прокладки с диаметром наружной изоляции 8 - 14 мм; Переходное электрическое сопротивление при замкнутых контактах, не более – 1,5 Ом, Напряжение коммутируемой электрической цепи постоянного и переменного тока промышленной частоты – 6 - 36 В; Величина коммутируемого электрического тока - 0,05 – 0,2 А; По способу контакта с контро" Кол-во: 3.0

"Позиция 21" "Комплект для программирования неограниченного количества приборов линейки ОВЕН. В комплект входит: преобразователь, кабель для подключения к COM-порту ПК USB 2.0 типа A-B, кабель для подключения к преобразователю. Характеристики: разъем USB2.0, температурный диапазон -20..+50°С, эксплуатируется при относительной влажности 95% при 35°С (без конденсации влаги), скорость обмена 9600, внешний источник питания не требуется." Кол-во: 1.0

"Позиция 22" "Блок питания одноканальный блок питания 5В постоянного тока. Максимальная выходная мощность 15Вт. Блок БП15 предназначен для питания стабилизированным напряжением постоянного тока широкого спектра радиоэлектронных устройств (релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т. п.). •ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПЕРЕМЕННОГО (ПОСТОЯННОГО) НАПРЯЖЕНИЯ в постоянное стабилизированное в двух или четырех независимых каналах •ОГРАНИЧЕНИЕ ПУСКОВОГО ТОКА •ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ И ИМПУЛЬСНЫХ ПОМЕХ на входе •ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ, короткого замыкания и перегрева •РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ с помощью внутреннего подстроечного резистора в диапазоне ±8 % от номинального выходного напряжения с сохранением мощности •ИНДИКАЦИЯ о наличии напряжения на выходе каждого канала Рабочая температура -20°C ~ +50°C Мощность, Вт 15Входное напряжение (U вх.), В 220В Выходное напряжение (U вых.), В 5В" Кол-во: 4.0

"Позиция 23" "Извещатель пламени предназначен для обнаружения возникновения пожара в поле зрения извещателей и выдачи аварийной (предупредительной) сигнализации на приборы приемно-контрольные пожарные и охранно-пожарные (ППКП). Извещатель - комбинированного действия, регистрирующим электромагнитное излучение пламени в двух спектральных диапазонах – инфракрасном (ИК) и ультрафиолетовом (УФ). Оптические фильтры и конструкция приемников определяют область максимальной спектральной чувствительности для ИК-диапазона – 4,2…4,6 мкм, для УФ-диапазона – 150…300 нм, что обеспечивает максимальную чувствительность извещателя к электромагнитному излучению, сопровождающему горение, при максимальном подавлении паразитных засветок от ламп накаливания, солнца, нагретых до высокой (более 1000°С) температуры предметов, находящихся в поле зрения извещателя. Корпус и кронштейн - металлические Принцип действия - оптический Воспринимаемый спектр излучения - комбинированный Маркировка взрывозащиты - 1ExdIICT4/PBExdI Выходн" Кол-во: 5.0

"Позиция 24" "Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный. Маркировка взрывозащиты 1EXdllBT3. Температурный диапазон срабатывания - для класса С 84 - 100 °С. Переходное электрическое сопротивление при замкнутых контактах не более 1,5 Ом. Напряжение коммутируемой электрической цепи постоянного и переменного тока промышленной частоты 6 - 36 В. Величина коммутируемого электрического тока 0,05 - 0,2 А. По способу контакта с контролируемой средой извещатель - точечный. По условиям эксплуатации извещатель - стационарный. Чувствительный элемент - температурное реле с нормально замкнутыми контактами. Количество чувствительных элементов - 1 шт. Тип штуцера (кабельного ввода) под бронированный кабель с диаметром наружной изоляции под броней 8 - 14 мм. В комплект каждого штуцера (кабельного ввода) входят стальная заглушка и резиновые уплотнения для кабелей диаметрами 8 - 10 мм, 10 - 12 мм и 12 - 14 мм" Кол-во: 5.0