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Номер извещения
32008937129
Уникальный номер закупки
20/4.3/0014382/ГПереработка
Наименование закупки
Поставка комплектующих к пожарной сигнализации для нужд ООО "Газпром переработка" в 2020 г. для нужд ООО "Газпром переработка" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (14382)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
28.02.2020 14:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-21
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
Dm.Kozlov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Д. А.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт - Петербург, пл. Победы д.2
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектующих к пожарной сигнализации для нужд ООО "Газпром переработка" в 2020 г.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих к пожарной сигнализации для нужд ООО "Газпром переработка" в 2020 г.
Начальная цена
5 423 671,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром закупки
Все закупки и тендеры АО Газпром закупки
Адрес местонахождения
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
26.30.50.123
26.30.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 18.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 6.0
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