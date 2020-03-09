www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП002101
Уникальный номер закупки
20/2.1/0016018/ГСПГСПб
Наименование закупки
Оказание услуг аттестации, аккредитации лабораторий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
28.02.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1
Контактный телефон
+7 812 646-12-12
Факс
+7 812 646-12-12
Адрес электронной почты
zakupki@spblng.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алиев Ш. М.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 191167, Санкт-Петербург, Синопская наб., д.22, лит.А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг аттестации, аккредитации лабораторий
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг аттестации, аккредитации лабораторий
Начальная цена
393 458,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром СПГ Портовая
Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1
71.12.40.139
71.12.63
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.