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    Главная / Торги / Выполнение работ по осуществлению локального экологического мониторинга в соответствии с требованиями постановления правительства ЯНАО от 14 февраля 2013 г. № 56-П для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)№ 0095/20/2.1/0000534/ДЯмбург/ПР/ГОС/Э/28.02.2020

    Выполнение работ по осуществлению локального экологического мониторинга в соответствии с требованиями постановления правительства ЯНАО от 14 февраля 2013 г. № 56-П для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)№ 0095/20/2.1/0000534/ДЯмбург/ПР/ГОС/Э/28.02.2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2020 10:0026.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935793Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по осуществлению локального экологического мониторинга в соответствии с требованиями постановления правительства ЯНАО от 14 февраля 2013 г. № 56-П для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)№ 0095/20/2.1/0000534/ДЯмбург/ПР/ГОС/Э/28.02.2020 Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008935793

    Уникальный номер закупки

    20/2.1/0000534/ДЯмбург

    Номер закупки

    0095/20/2.1/0000534/ДЯмбург/ПР/ГОС/Э/28.02.2020

    Наименование закупки

    Выполнение работ по осуществлению локального экологического мониторинга в соответствии с требованиями постановления правительства ЯНАО от 14 февраля 2013 г. № 56-П для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)№ 0095/20/2.1/0000534/ДЯмбург/ПР/ГОС/Э/28.02.2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    28.02.2020 13:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Для участника МИ 534.7z

    Продление МИ итоги на 22.04.2020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-31

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Sinykov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Синюков А. В.

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по осуществлению локального экологического мониторинга в соответствии с требованиями постановления правительства ЯНАО от 14 февраля 2013 г. № 56-П для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)№ 0095/20/2.1/0000534/ДЯмбург/ПР/ГОС/Э/28.02.2020

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.04.202022.04.2020 14:0022.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935793Подведение итогов не позднее Выполнение работ по осуществлению локального экологического мониторинга в соответствии с требованиями постановления правительства ЯНАО от 14 февраля 2013 г. № 56-П для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)№ 0095/20/2.1/0000534/ДЯмбург/ПР/ГОС/Э/28.02.2020 Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по осуществлению локального экологического мониторинга в соответствии с требованиями постановления правительства ЯНАО от 14 февраля 2013 г. № 56-П для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)№ 0095/20/2.1/0000534/ДЯмбург/ПР/ГОС/Э/28.02.2020

    Начальная цена

    3 145 176,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Адрес местонахождения

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Классификатор ОКПД2

    71.12.39.113

    Услуги по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.53

    Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по мониторингу окружающей среды"

    Кол-во: 1.0

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