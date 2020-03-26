Выполнение работ по осуществлению локального экологического мониторинга в соответствии с требованиями постановления правительства ЯНАО от 14 февраля 2013 г. № 56-П для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)№ 0095/20/2.1/0000534/ДЯмбург/ПР/ГОС/Э/28.02.2020

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32008935793 Уникальный номер закупки 20/2.1/0000534/ДЯмбург Номер закупки 0095/20/2.1/0000534/ДЯмбург/ПР/ГОС/Э/28.02.2020 Наименование закупки Выполнение работ по осуществлению локального экологического мониторинга в соответствии с требованиями постановления правительства ЯНАО от 14 февраля 2013 г. № 56-П для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)№ 0095/20/2.1/0000534/ДЯмбург/ПР/ГОС/Э/28.02.2020 Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АО Газпром закупки

Все закупки и тендеры АО Газпром закупки Юридический адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Почтовый адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Контактный телефон +7 812 609-32-31 Факс +7 495 737-06-22 Адрес электронной почты A.Sinykov@tender.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Синюков А. В. Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2 Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru