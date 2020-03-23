"Позиция 1" "Поставка устройства для подготовки и подачи моющего раствора. Исполнение - мобильное; Подключение к коллектору системы промывки - шланги (длиной 15 м размещены на барабанах устройства); Длина мм - 1985; Ширина (мм) - 1312; Высота (мм) - 1750; Количество баков (шт) - 2; Объём каждого бака (л) - 400; Производительность насоса (л/мин) до 100; Тип электросети - трехфазная сеть: 380 В, 50 Гц; Потребляемая мощность (кВт) не более 3,0."

Кол-во: 1.0