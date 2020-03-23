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    Главная / Торги / Поставка устройства для подготовки и подачи моющего раствора

    Поставка устройства для подготовки и подачи моющего раствора

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.03.2020 14:0023.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935668Дата и время окончания срока приема заявок Поставка устройства для подготовки и подачи моющего раствора443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106А, строение 1.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008935668

    Уникальный номер закупки

    20/4.5/0012508/ТГСамара

    Номер закупки

    0029/20/4.5/0012508/ТГСамара/К/ГОС/Э/28.02.2020

    Наименование закупки

    Поставка устройства для подготовки и подачи моющего раствора

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    28.02.2020 13:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменение №1.zip

    Документация_20-4.5-0012508 изм..zip

    Извещение об осуществлении КО_010.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Самара»

    Юридический адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1

    Почтовый адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 846 212-38-10

    Факс

    +7 846 212-38-47

    Адрес электронной почты

    E.Budylina@samaratransgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Будылина Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106А, строение 1.

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка устройства для подготовки и подачи моющего раствора

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.202009.04.2020 14:0009.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935668Подведение итогов не позднее Поставка устройства для подготовки и подачи моющего раствора443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106А, строение 1.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка устройства для подготовки и подачи моющего раствора

    Начальная цена

    1 624 254,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Самара»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Самара»

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1

    Классификатор ОКПД2

    46.69.19.190

    Услуги по оптовой торговле прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения, не включенными в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69

    Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка устройства для подготовки и подачи моющего раствора. Исполнение - мобильное; Подключение к коллектору системы промывки - шланги (длиной 15 м размещены на барабанах устройства); Длина мм - 1985; Ширина (мм) - 1312; Высота (мм) - 1750; Количество баков (шт) - 2; Объём каждого бака (л) - 400; Производительность насоса (л/мин) до 100; Тип электросети - трехфазная сеть: 380 В, 50 Гц; Потребляемая мощность (кВт) не более 3,0."

    Кол-во: 1.0

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