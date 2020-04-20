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    Главная / Торги / Поставка швейного оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Поставка швейного оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.04.2020 08:0020.04.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935436Дата и время окончания срока приема заявок Поставка швейного оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»628263 г.Югорск ул.Мира д.15Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008935436

    Уникальный номер закупки

    20/4.5/0012520/ТГЮгорск

    Номер закупки

    0034/20/4.5/0012520/ТГЮгорск/ПР/ГОС/Э/28.02.2020

    Наименование закупки

    Поставка швейного оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    28.02.2020 12:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 12520.zip

    Инф об изм 0012520-3.doc

    Документация 12520 - ред 2.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-27-57

    Факс

    +7 34675 2-20-43

    Адрес электронной почты

    announce@ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вотинова К. В.

    Место рассмотрения предложений

    628263 г.Югорск ул.Мира д.15

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка швейного оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.05.202012.05.2020 08:3012.05.2020 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935436Подведение итогов не позднее Поставка швейного оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»628263 г.Югорск ул.Мира д.15

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка швейного оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Начальная цена

    1 220 529,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Классификатор ОКПД2

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69

    Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прямоугольный утюжильный стол с подогревом и регулируемой функцией всасывания PERFECT PU 6513 PRIMULA. Оборудован держателем АТВ и силиконовой подставкой для утюга SIM; Автоматическое переключение вытяжки с рабочей поверхности на форму; Регулятор вытяжки 0-100% (цифровой индикатор); Педаль низкого напряжения на 12 В; Размер рабочей поверхности 135х65 cм; Регулируемая высота рабочей поверхности 75-90 см; Мощность нагрева 1,5 кВт (2х0,75 кВт); Производительность вытяжки 2050 м3/ч, мошность вытяжки 1 л.с.; Электропитание 400V-3ph-50Hz. Утюжильный стол укомплектован: автоматическим парогенератором высокого давления VAPORMAT 2-6 с сенсорным пультом управления, электронным контроллером, производодство пара 7,8 кг/час, электропитание 380 В, мощность 6кВт, рабочее давление 3,5 бар, ёмкость бойлера 8,5 литров, в комплекте с 25-литровой канистрой, колёсами для перемещения. Паро-конденсорным блоком К/6/2 для подключения утюгов к пароводу. 2-мя уголками крепления к столу с держателем рукава PU/AMC"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Одноигольная швейная машина JUKI DMN-5420NFA-7/AK85/SC920/М92/СP180. Автоматизированная прямострочная промышленная швейная машина с нижним реечным и игольным продвижением, с механизмом ножа для обрезки края материала, для средних материалов. Скорость шитья-5000 ст/мин, длина стежка- 5 мм, подъем лапки- 4/10 мм, Расстояние от иглы до ножа-6,4 мм (1/4 дюйма), максимальная толщина обрезаемого материала- 4 мм, тип иглы- DPх5. Автоматизированные функции: обрезка ниток, выполение закрепки, подъем лапки, обсекатель нити,позиционирование иглы. Машина укомплектована: ноги к промышленному столу JUKI MS-1261(FA 007); столешница JUKI DMN-5420N (EC); головка машины JUKI DMN-5420NFA-7/АК85; сервомотор JUKI M92; блок управления JUKI SC920; выносной пульт управления JUKI CP180; светильник светодиодный Aurora HM-98T(LED),устанавливаемаемый на стол швейной машины. (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

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