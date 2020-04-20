Поставка швейного оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»

"Позиция 1" "Прямоугольный утюжильный стол с подогревом и регулируемой функцией всасывания PERFECT PU 6513 PRIMULA. Оборудован держателем АТВ и силиконовой подставкой для утюга SIM; Автоматическое переключение вытяжки с рабочей поверхности на форму; Регулятор вытяжки 0-100% (цифровой индикатор); Педаль низкого напряжения на 12 В; Размер рабочей поверхности 135х65 cм; Регулируемая высота рабочей поверхности 75-90 см; Мощность нагрева 1,5 кВт (2х0,75 кВт); Производительность вытяжки 2050 м3/ч, мошность вытяжки 1 л.с.; Электропитание 400V-3ph-50Hz. Утюжильный стол укомплектован: автоматическим парогенератором высокого давления VAPORMAT 2-6 с сенсорным пультом управления, электронным контроллером, производодство пара 7,8 кг/час, электропитание 380 В, мощность 6кВт, рабочее давление 3,5 бар, ёмкость бойлера 8,5 литров, в комплекте с 25-литровой канистрой, колёсами для перемещения. Паро-конденсорным блоком К/6/2 для подключения утюгов к пароводу. 2-мя уголками крепления к столу с держателем рукава PU/AMC"

Кол-во: 1.0