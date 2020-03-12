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    Главная / Торги / Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 06701)

    Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 06701)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 09:3012.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008934256Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008934256

    Уникальный номер закупки

    20/4.1/0006701/ДАстр

    Номер закупки

    0095/20/4.1/0006701/ДАстр/ПР/ГОС/Э/28.02.2020

    Наименование закупки

    Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 06701)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    28.02.2020 11:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    06701_Документация МИ ЕР_БС.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-29

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Fetisova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фетисова Е. Н.

    Место рассмотрения предложений

    г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.03.202025.03.2020 14:0025.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008934256Подведение итогов не позднее Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Начальная цена

    53 663 014,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Адрес местонахождения

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Классификатор ОКПД2

    26.51.52

    Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов

    26.51.70.190

    Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контрольно-измерительный пункт"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 2"

    "Контрольно-измерительный пункт со встрое"

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 3"

    "Контрольно-измерительный пункт со встрое"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 4"

    "Контрольно-измерительный пункт со встрое"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 5"

    "Шкаф управления и контроля"

    Кол-во: 1.0

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