Поставка аппаратуры коммуникационной для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2020 году (0037/20/4.5/0012519/ТГСаратов/ПР/ГОС/Э/28.02.2020) ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32008934006 Уникальный номер закупки 20/4.5/0012519/ТГСаратов Номер закупки 0037/20/4.5/0012519/ТГСаратов/ПР/ГОС/Э/28.02.2020 Наименование закупки Поставка аппаратуры коммуникационной для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2020 году (0037/20/4.5/0012519/ТГСаратов/ПР/ГОС/Э/28.02.2020) ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Саратов»

Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Саратов» Юридический адрес 410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1 Почтовый адрес 410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1 Контактный телефон +7 8452 30-68-73 Факс +7 8452 30-69-34 Адрес электронной почты Tender@utg.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Гончарова Г. Г. Место рассмотрения предложений г. Саратов Закупки и тендеры Саратовская область Ключевые слова:

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