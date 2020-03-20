www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008934017
Уникальный номер закупки
20/4.5/0012518/ТГСаратов
Наименование закупки
Поставка мебели лабораторной для нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2020 году (0037/20/4.5/0012518/ТГСаратов/ПР/ГОС/Э/28.02.2020) ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
28.02.2020 11:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
Почтовый адрес
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
Контактный телефон
+7 8452 30-68-73
Факс
+7 8452 30-69-34
Адрес электронной почты
Tender@utg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гончарова Г. Г.
Место рассмотрения предложений
г. Саратов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мебели лабораторной для нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2020 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели лабораторной для нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2020 году
Начальная цена
543 709,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Саратов»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Саратов»
Адрес местонахождения
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
31.09.11
46.69.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 1.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.