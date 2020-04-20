Оказание услуг по разработке проектно-нормативной документации в сфере охраны окружающей среды для нужд Хабаровского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32008932831 Уникальный номер закупки 20/2.1/0001340/ТГТомск Номер закупки 0033/20/2.1/0001340/ТГТомск/ПР/ГОС/Э/28.02.2020 Наименование закупки Оказание услуг по разработке проектно-нормативной документации в сфере охраны окружающей среды для нужд Хабаровского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК Юридический адрес 634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9, Почтовый адрес 634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9 Контактный телефон +7 3822 60-42-27 Факс +7 3822 52-80-13 Адрес электронной почты V.B.Sadykov@gtt.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Садыков В. Б. Место рассмотрения предложений г. Томск, пр. Фрунзе 9 Закупки и тендеры Томская область Ключевые слова:

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