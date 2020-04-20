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    Главная / Торги / Оказание услуг по разработке проектно-нормативной документации в сфере охраны окружающей среды для нужд Хабаровского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

    Оказание услуг по разработке проектно-нормативной документации в сфере охраны окружающей среды для нужд Хабаровского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.04.2020 05:0020.04.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932831Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по разработке проектно-нормативной документации в сфере охраны окружающей среды для нужд Хабаровского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 годуг. Томск, пр. Фрунзе 9Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008932831

    Уникальный номер закупки

    20/2.1/0001340/ТГТомск

    Номер закупки

    0033/20/2.1/0001340/ТГТомск/ПР/ГОС/Э/28.02.2020

    Наименование закупки

    Оказание услуг по разработке проектно-нормативной документации в сфере охраны окружающей среды для нужд Хабаровского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    28.02.2020 09:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_01340.rar

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-42-27

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    V.B.Sadykov@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Садыков В. Б.

    Место рассмотрения предложений

    г. Томск, пр. Фрунзе 9

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по разработке проектно-нормативной документации в сфере охраны окружающей среды для нужд Хабаровского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.05.202012.05.2020 11:0012.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932831Подведение итогов не позднее Оказание услуг по разработке проектно-нормативной документации в сфере охраны окружающей среды для нужд Хабаровского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 годуг. Томск, пр. Фрунзе 9

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по разработке проектно-нормативной документации в сфере охраны окружающей среды для нужд Хабаровского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году

    Начальная цена

    589 054,26

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Классификатор ОКПД2

    74.90.13.000

    Услуги консультативные в области окружающей среды

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.13

    Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подготовка и согласование проекта нормативов ПДВ вредных веществ в атмосферу МГ СХВ"

    Кол-во: 82.0

    "Позиция 2"

    "Подготовка и согласование проекта нормативов ПДВ вредных веществ в атмосферу ( ОРМАТ)"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 3"

    "Подготовка и согласование инвентаризации источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу МГ СХВ"

    Кол-во: 82.0

    "Позиция 4"

    "Инвентаризация источников выбросов"

    Кол-во: 19.0

    "Позиция 5"

    "Подготовка и согласование инвентаризации источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу ( ОРМАТ)"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 6"

    "Разработка проекта ПДВ"

    Кол-во: 19.0

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    Регион:
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