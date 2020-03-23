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Номер извещения
32008932516
Уникальный номер закупки
20/4.5/0014209/ТГСамара
Наименование закупки
Поставка гидродинамических установок для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
28.02.2020 08:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Почтовый адрес
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Контактный телефон
+7 846 212-38-10
Факс
+7 846 212-38-47
Адрес электронной почты
oppkz@samaratransgaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Красулин А. А.
Место рассмотрения предложений
443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106А, строение 1
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Поставка гидродинамических установок для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка гидродинамических установок для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"
Начальная цена
1 360 000,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Самара»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Самара»
Адрес местонахождения
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
27.90.40.190
27.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2.0
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