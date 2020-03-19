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Номер извещения
32008932379
Уникальный номер закупки
20/4.5/0012534/ДУренгой
Наименование закупки
Поставка водяного калорифера (0036/20/4.5/0012534/ДУренгой/ПР/ГОС/Э/28.02.2020) ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
28.02.2020 08:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, дом 8
Почтовый адрес
629307, Российская Федерация, 89, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8
Контактный телефон
+7 34949 4-85-21
Факс
+7 3494 22-04-49
Адрес электронной почты
e.v.chusovitina@gd-urengoy.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чусовитина Е. В.
Место рассмотрения предложений
г. Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка водяного калорифера
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка водяного калорифера
Начальная цена
1 487 455,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча Уренгой
Все закупки и тендеры Газпром добыча Уренгой
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, дом 8
629307, Российская Федерация, 89, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8
28.29.12.110
28.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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