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    Главная / Торги / Поставка водяного калорифера (0036/20/4.5/0012534/ДУренгой/ПР/ГОС/Э/28.02.2020) ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

    Поставка водяного калорифера (0036/20/4.5/0012534/ДУренгой/ПР/ГОС/Э/28.02.2020) ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 08:0019.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932379Дата и время окончания срока приема заявок Поставка водяного калорифераг. Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008932379

    Уникальный номер закупки

    20/4.5/0012534/ДУренгой

    Номер закупки

    0036/20/4.5/0012534/ДУренгой/ПР/ГОС/Э/28.02.2020

    Наименование закупки

    Поставка водяного калорифера (0036/20/4.5/0012534/ДУренгой/ПР/ГОС/Э/28.02.2020) ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    28.02.2020 08:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    12534 ДМИ_МТР.rar

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Уренгой

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, дом 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, 89, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-21

    Факс

    +7 3494 22-04-49

    Адрес электронной почты

    e.v.chusovitina@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чусовитина Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    г. Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка водяного калорифера

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.202015.04.2020 14:0015.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932379Подведение итогов не позднее Поставка водяного калорифераг. Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка водяного калорифера

    Начальная цена

    1 487 455,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Уренгой
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Уренгой

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, дом 8

    629307, Российская Федерация, 89, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8

    Классификатор ОКПД2

    28.29.12.110

    Оборудование для фильтрования или очистки воды

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29

    Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Водяной калорифер, размеры 960х200х1150 (пропилен-гликоль 57%) с энергонезависимой системой защиты от замораживания в комплекте с узлом подготовки промежуточного теплоносителя УППТ-27 и погодозависимой автоматикой, согласно ОЛ №20/015 от 08.10.2019"

    Кол-во: 1.0

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