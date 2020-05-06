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Номер извещения
32008932298
Уникальный номер закупки
20/4.5/0012516/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Поставка сварочного оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 0035/20/4.5/0012516/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/28.02.2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
28.02.2020 07:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-59
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
S.Semenskay@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенская С. В.
Место рассмотрения предложений
620027, г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сварочного оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сварочного оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
Начальная цена
2 436 001,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
28.24.12.190
28.29.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 2.0
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