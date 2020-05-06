Поставка сварочного оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Комплект для размагничивания. Диаметр размагничиваемых труб - до 1400 мм включительно, диапазон размагничиваемых полей, мТл - 2-250, поля после размагничивания, мТл, менее - 0,5-2, длительность процесса размагничивания - менее 1,5 мин на один цикл, напряжение сети, В - 380. Потребляемая мощность: в импульсном режиме (длительность импульса 2 с) - 10...20 кВт, в номинальном режиме - до 1,5 кВт, величина индицируемого магнитного поля, мТл - 0-250, рабочий режим при температуре от - 45С до +35С и относительной влажности до 90% при 25С." Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Комплект для размагничивания. Диаметр размагничиваемых труб - до 1400 мм включительно, диапазон размагничиваемых полей, мТл - 2-250, поля после размагничивания, мТл, менее - 0,5-2, длительность процесса размагничивания - менее 1,5 мин на один цикл, напряжение сети, В - 380. Потребляемая мощность: в импульсном режиме (длительность импульса 2 с) - 10...20 кВт, в номинальном режиме - до 1,5 кВт, величина индицируемого магнитного поля, мТл - 0-250, рабочий режим при температуре от - 45С до +35С и относительной влажности до 90% при 25С." Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Аппарат для стыковки полиэтиленовых труб с генератором. Диаметр соединяемых труб 63-225 мм. Нагревательный элемент:напряжение 220В, мощность 1,9 кВт. Торцеватель элемент: напряжение 220В, мощность 1,3 кВт. Гидростанция с блоком управления: напряжение 220В, мощность 0,75 кВт, давление 0-60 бар. Общая потребляема мощность 4 кВт, Доп.вкладыши,ножи, ролик, бензиновый генератор, свидетельство НАКС" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Комплект для врезки катушки. Длина катушки: для труб DN 1420 - 0,7 ... 10 м; для труб DN 426 -0,3 ... 10 м.. Ход штанги, наибольший, 100 мм. Усилие нажатия ленты рулетки, 5 ... 10 кгс. Наибольшая косина выполняемого реза, 80 мм. Тип резака РМ-3. Масса, 7," Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Комплект для врезки катушки. Длина катушки: для труб DN 1420 - 0,7 ... 10 м; для труб DN 426 -0,3 ... 10 м.. Ход штанги, наибольший, 100 мм. Усилие нажатия ленты рулетки, 5 ... 10 кгс. Наибольшая косина выполняемого реза, 80 мм. Тип резака РМ-3. Масса, 7,1 кг." Кол-во: 1.0