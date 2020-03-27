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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП002099
Уникальный номер закупки
20/4.3/0002082/Сибметахим
Наименование закупки
Поставка запорно - пломбировочных устройств (ЗПУ) для нужд ООО «Сибметахим»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
28.02.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-21-35
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
Alpatovev@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алпатов Е. В.
Место рассмотрения предложений
634009, Россия, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. №115
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запорно - пломбировочных устройств (ЗПУ) для нужд ООО «Сибметахим»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запорно - пломбировочных устройств (ЗПУ) для нужд ООО «Сибметахим»
Начальная цена
7 752 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Востокгазпром
Все закупки и тендеры Востокгазпром
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
25.72.14.110
25.72
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 38000.0
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