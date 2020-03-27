Поставка установок для проверки дыхательных аппаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Установка контрольно-проверочная с муляжом головы. Создание и измерение избыточного и вакуумметрического давления в диапазоне от 0 до 1000 Па (100 мм водного столба),измерение редуцированного давления в диапазоне от 0 до 2 МПа (20 кгс/см2), габаритные размеры установки - не более 300x250x200 мм, головы - не более 210x270x300 мм, масса установки не более 4,5 кг, муляж головы (надувной) - не более 3кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Установка контрольно-проверочная с муляжом головы. Создание и измерение избыточного и вакуумметрического давления в диапазоне от 0 до 1000 Па (100 мм водного столба),измерение редуцированного давления в диапазоне от 0 до 2 МПа (20 кгс/см2), габаритные размеры установки - не более 300x250x200 мм, головы - не более 210x270x300 мм, масса установки не более 4,5 кг, муляж головы (надувной) - не более 3кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Установка контрольно-проверочная с муляжом головы. Создание и измерение избыточного и вакуумметрического давления в диапазоне от 0 до 1000 Па (100 мм водного столба),измерение редуцированного давления в диапазоне от 0 до 2 МПа (20 кгс/см2), габаритные размеры установки - не более 300x250x200 мм, головы - не более 210x270x300 мм, масса установки не более 4,5 кг, муляж головы (надувной) - не более 3кг" Кол-во: 1.0