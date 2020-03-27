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    Главная / Торги / Поставка установок для проверки дыхательных аппаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/20/4.5/0012517/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/28.02.2020

    Поставка установок для проверки дыхательных аппаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/20/4.5/0012517/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/28.02.2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2020 08:0027.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932305Дата и время окончания срока приема заявок Поставка установок для проверки дыхательных аппаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"620027, г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008932305

    Уникальный номер закупки

    20/4.5/0012517/ТГЕкатеринб

    Номер закупки

    0035/20/4.5/0012517/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/28.02.2020

    Наименование закупки

    Поставка установок для проверки дыхательных аппаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/20/4.5/0012517/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/28.02.2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    28.02.2020 07:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДМИ 12517 изм.1.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 287-21-59

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    S.Semenskay@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семенская С. В.

    Место рассмотрения предложений

    620027, г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка установок для проверки дыхательных аппаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.05.202015.05.2020 08:0015.05.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932305Подведение итогов не позднее Поставка установок для проверки дыхательных аппаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"620027, г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка установок для проверки дыхательных аппаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    886 920,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Классификатор ОКПД2

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99.9

    Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Установка контрольно-проверочная с муляжом головы. Создание и измерение избыточного и вакуумметрического давления в диапазоне от 0 до 1000 Па (100 мм водного столба),измерение редуцированного давления в диапазоне от 0 до 2 МПа (20 кгс/см2), габаритные размеры установки - не более 300x250x200 мм, головы - не более 210x270x300 мм, масса установки не более 4,5 кг, муляж головы (надувной) - не более 3кг"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Установка контрольно-проверочная с муляжом головы. Создание и измерение избыточного и вакуумметрического давления в диапазоне от 0 до 1000 Па (100 мм водного столба),измерение редуцированного давления в диапазоне от 0 до 2 МПа (20 кгс/см2), габаритные размеры установки - не более 300x250x200 мм, головы - не более 210x270x300 мм, масса установки не более 4,5 кг, муляж головы (надувной) - не более 3кг"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Установка контрольно-проверочная с муляжом головы. Создание и измерение избыточного и вакуумметрического давления в диапазоне от 0 до 1000 Па (100 мм водного столба),измерение редуцированного давления в диапазоне от 0 до 2 МПа (20 кгс/см2), габаритные размеры установки - не более 300x250x200 мм, головы - не более 210x270x300 мм, масса установки не более 4,5 кг, муляж головы (надувной) - не более 3кг"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Установка контрольно-проверочная с муляжом головы. Создание и измерение избыточного и вакуумметрического давления в диапазоне от 0 до 1000 Па (100 мм водного столба),измерение редуцированного давления в диапазоне от 0 до 2 МПа (20 кгс/см2), габаритные размеры установки - не более 300x250x200 мм, головы - не более 210x270x300 мм, масса установки не более 4,5 кг, муляж головы (надувной) - не более 3кг"

    Кол-во: 2.0

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