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    Главная / Торги / Выполнение работ по обслуживанию, зарядке и испытанию модулей газового пожаротушения на объектах Приморского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020-2022 гг.

    Выполнение работ по обслуживанию, зарядке и испытанию модулей газового пожаротушения на объектах Приморского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020-2022 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.03.2020 05:0031.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932139Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по обслуживанию, зарядке и испытанию модулей газового пожаротушения на объектах Приморского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020-2022 гг.г. Томск, пр. Фрунзе 9Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008932139

    Уникальный номер закупки

    20/2.1/0002970/ТГТомск

    Номер закупки

    0033/20/2.1/0002970/ТГТомск/К/ГОС/Э/28.02.2020

    Наименование закупки

    Выполнение работ по обслуживанию, зарядке и испытанию модулей газового пожаротушения на объектах Приморского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020-2022 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    28.02.2020 07:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_02970.rar

    Извещение о внесении изменений-02970.docx

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-42-27

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    V.B.Sadykov@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Садыков В. Б.

    Место рассмотрения предложений

    г. Томск, пр. Фрунзе 9

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по обслуживанию, зарядке и испытанию модулей газового пожаротушения на объектах Приморского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020-2022 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.04.202013.04.2020 11:0013.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932139Подведение итогов не позднее Выполнение работ по обслуживанию, зарядке и испытанию модулей газового пожаротушения на объектах Приморского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020-2022 гг.г. Томск, пр. Фрунзе 9

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по обслуживанию, зарядке и испытанию модулей газового пожаротушения на объектах Приморского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020-2022 гг.

    Начальная цена

    1 272 480,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Классификатор ОКПД2

    84.25.11.120

    Услуги по обеспечению пожарной безопасности

    Классификатор ОКВЭД2

    84.25

    Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; деятельность по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Освидетельствование, обслуживание и перезарядка модулей газового тушения (МГП) 16-100"

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 2"

    "Освидетельствование, обслуживание и перезарядка модулей газового тушения (МГП) 16-60"

    Кол-во: 17.0

    "Позиция 3"

    "Освидетельствование, обслуживание и перезарядка модулей газового тушения (МГП) 16-60"

    Кол-во: 32.0

    "Позиция 4"

    "Освидетельствование, обслуживание и перезарядка модулей газового тушения (МГП) 16-60"

    Кол-во: 6.0

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