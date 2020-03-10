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Номер извещения
32008931906
Уникальный номер закупки
20/2.1/0015658/ТГТомск
Наименование закупки
Оказание медицинских услуг по проведению обязательных периодических медицинских осмотров для нужд Иркутского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в г. Иркутске в 2020-2022 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
28.02.2020 05:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-36-19
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кубусевич Е. А.
Место рассмотрения предложений
634029, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9
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Оказание медицинских услуг по проведению обязательных периодических медицинских осмотров для нужд Иркутского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в г. Иркутске в 2020-2022 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.03.202016.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008931906Подведение итогов не позднее Оказание медицинских услуг по проведению обязательных периодических медицинских осмотров для нужд Иркутского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в г. Иркутске в 2020-2022 гг.634029, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание медицинских услуг по проведению обязательных периодических медицинских осмотров для нужд Иркутского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в г. Иркутске в 2020-2022 гг.
Начальная цена
274 054,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
86.10.19
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 11.0
Кол-во: 23.0
Кол-во: 9.0
Кол-во: 4.0
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