"Позиция 1" "Многофункциональное устройство цветная лазерная печать в составе: Тонеры: черный, голубой, пурпурный, желтый Тумба, приподнимающая устройство без добавления емкости для бумаги. Характеристики: Принтер – да Сканер – да Копир – да Тип печати - цветная лазерная Формат печати - SRA3 Скорость печати (А4, ч/б) – не менее 20 стр/мин Скорость печати (цвет) – не менее 20/15 (А4/А3) стр/мин Разрешение печати - 1200 x 1200 точек на дюйм Двусторонняя печать – да Время разогрева после включения не более 34 сек Время выхода первого отпечатка (ч/б) не менее 5.9 сек Время выхода первого отпечатка (цвет) не менее 8.2 сек Типы печатных носителей тонкая, обычная, вторичная, цветная, плотная, перфорированная, документная бумага, прозрачная пленка, ярлыки, конверты, открытки, копировальная бумага, бумага с покрытием Минимальная плотность бумаги 52 г/м2 Максимальная плотность бумаги 300 г/м2 Емкость лотка подачи бумаги не менее 1200 листов Емкость приемного лотка не мене"

Кол-во: 10.0