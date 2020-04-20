Поставка контейнера для транспортировки одоранта для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"

"Позиция 1" "Контейнер для транспортировки одоранта (исполнение У1). Вместимость номинальная - 3,14м³, полезная вместимость (при степени заполнения 80%) – 2,5м3; - рабочее давление при опорожнении – 1,2 МПа; - рабочее давление при транспортировке - 0,16 МПа; - расчетное давление – 1,6 МПа; - давление испытательное - 2,5 МПа; - температура расчетная стенки +100С°; - температура окружающего воздуха от -40 до +50С° (У); - номинальная толщина стенки корпуса - 12 мм; - номинальная толщина стенки днища - 10 мм; - скорость коррозии мм/год - до 0,1; - группа контейнера по ГОСТ 34347 - 1; - сейсмостойкость по 12бальной шкале по ГОСТ 30546.1 - 6; - рабочая среда – одорант природный (смесь природных меркаптанов); - класс опасности по ГОСТ 12.1.005 - 2; - категория и группа взрывоопасности по ГОСТ 30852.5 и 30852.11 - IIA-T3; - число циклов нагружения по давлению и температуре - не более 103; - масса пустого контейнера – не более 1950 кг; - масса контейнера при гидроиспытании - не более 510"

Кол-во: 1.0