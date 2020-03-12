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Номер извещения
32008931445
Уникальный номер закупки
20/3/0000119/ГНедра
Наименование закупки
Выполнение работ по контролю за техническим состоянием фонда скважин Малыгинского, Северо-Тамбейского, Западно-Тамбейского, Тасийского, Крузенштернского, Антипаютинского и Тота-Яхинского лицензионных участков для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(0095/20/3/0000119/ГНедра/ПР/ГОС/Э/27.02.2020)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
27.02.2020 19:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-24
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
N.Vasiljeva@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильева Н. И.
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по контролю за техническим состоянием фонда скважин Малыгинского, Северо-Тамбейского, Западно-Тамбейского, Тасийского, Крузенштернского, Антипаютинского и Тота-Яхинского лицензионных участков для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(0095/20/3/0000119/ГНедра/ПР/ГОС/Э/27.02.2020)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.04.202022.04.2020 14:0022.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008931445Подведение итогов не позднее Выполнение работ по контролю за техническим состоянием фонда скважин Малыгинского, Северо-Тамбейского, Западно-Тамбейского, Тасийского, Крузенштернского, Антипаютинского и Тота-Яхинского лицензионных участков для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(0095/20/3/0000119/ГНедра/ПР/ГОС/Э/27.02.2020) Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по контролю за техническим состоянием фонда скважин Малыгинского, Северо-Тамбейского, Западно-Тамбейского, Тасийского, Крузенштернского, Антипаютинского и Тота-Яхинского лицензионных участков для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(0095/20/3/0000119/ГНедра/ПР/ГОС/Э/27.02.2020)
Начальная цена
14 865 948,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром закупки
Все закупки и тендеры АО Газпром закупки
Адрес местонахождения
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
71.12.33
80.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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