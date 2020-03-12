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Номер извещения
32008931358
Уникальный номер закупки
20/3/0000233/ГНедра
Наименование закупки
Выполнение работ по разработке, согласованию и экспертизе проектной документации для строительства разведочной скважины № 165 Тасийского участка Тамбейского нефтегазоконденсатного месторождения для нужд ООО «Газпром недра» (0095/20/3/0000233/ГНедра/К/ГОС/Э/27.02.2020)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
27.02.2020 18:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-25
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
A.Nikolaev@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Николаев А. В.
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по разработке, согласованию и экспертизе проектной документации для строительства разведочной скважины № 165 Тасийского участка Тамбейского нефтегазоконденсатного месторождения для нужд ООО «Газпром недра» (0095/20/3/0000233/ГНедра/К/ГОС/Э/27.02.2020)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.04.202022.04.2020 14:0022.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008931358Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке, согласованию и экспертизе проектной документации для строительства разведочной скважины № 165 Тасийского участка Тамбейского нефтегазоконденсатного месторождения для нужд ООО «Газпром недра» (0095/20/3/0000233/ГНедра/К/ГОС/Э/27.02.2020)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке, согласованию и экспертизе проектной документации для строительства разведочной скважины № 165 Тасийского участка Тамбейского нефтегазоконденсатного месторождения для нужд ООО «Газпром недра» (0095/20/3/0000233/ГНедра/К/ГОС/Э/27.02.2020)
Начальная цена
7 428 004,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром закупки
Все закупки и тендеры АО Газпром закупки
Адрес местонахождения
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
74
71.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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