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    Главная / Торги / Поставка блоков колонны выпарной для объекта "Расширение обустройства сеноманской залежи Заполярного НГКМ. Модернизация установки регенерации метанола (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 0008297)

    Поставка блоков колонны выпарной для объекта "Расширение обустройства сеноманской залежи Заполярного НГКМ. Модернизация установки регенерации метанола (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 0008297)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.04.2020 09:3006.04.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008931341Дата и время окончания срока приема заявок Поставка блоков колонны выпарной для объекта "Расширение обустройства сеноманской залежи Заполярного НГКМ. Модернизация установки регенерации метанола"г. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008931341

    Уникальный номер закупки

    20/4.1/0008297/ДЯмбург

    Номер закупки

    0095/20/4.1/0008297/ДЯмбург/ПР/ГОС/Э/27.02.2020

    Наименование закупки

    Поставка блоков колонны выпарной для объекта "Расширение обустройства сеноманской залежи Заполярного НГКМ. Модернизация установки регенерации метанола (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 0008297)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    27.02.2020 18:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0008297_Документация МИ ЕР_БС изм.zip

    Перенос итогов на 22.04.2020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-27

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Filippova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова А. В.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка блоков колонны выпарной для объекта "Расширение обустройства сеноманской залежи Заполярного НГКМ. Модернизация установки регенерации метанола"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.04.202022.04.2020 14:0022.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008931341Подведение итогов не позднее Поставка блоков колонны выпарной для объекта "Расширение обустройства сеноманской залежи Заполярного НГКМ. Модернизация установки регенерации метанола"г. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка блоков колонны выпарной для объекта "Расширение обустройства сеноманской залежи Заполярного НГКМ. Модернизация установки регенерации метанола"

    Начальная цена

    125 051 296,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Адрес местонахождения

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Классификатор ОКПД2

    28.99.3

    Оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок колонны выпарной предназначен для регенерации насыщенного метанола, в состав Блока входят колонна выпарная, площадки обслуживания, технологические трубопроводы с арматурой и приборами КИП. Характеристики и комплектация в соответствии с: техническими проектами ГП 2563.01 ВО, ГП 2563.01 СЗ; ГОСТ 34347-2017 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия; СТО Газпром 2-2.1-607-2011 Блоки технологические. Общие технические условия."

    Кол-во: 3.0

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