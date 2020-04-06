"Позиция 1" "Блок колонны выпарной предназначен для регенерации насыщенного метанола, в состав Блока входят колонна выпарная, площадки обслуживания, технологические трубопроводы с арматурой и приборами КИП. Характеристики и комплектация в соответствии с: техническими проектами ГП 2563.01 ВО, ГП 2563.01 СЗ; ГОСТ 34347-2017 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия; СТО Газпром 2-2.1-607-2011 Блоки технологические. Общие технические условия."

Кол-во: 3.0