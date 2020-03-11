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Номер извещения
32008931088
Уникальный номер закупки
20/4.2/0012448/ТГМосква
Наименование закупки
Поставка подогревателей газа для капитального ремонта объектов ООО «Газпром трансгаз Москва» (ФЕН 12448)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
27.02.2020 17:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-29
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
E.Fetisova@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фетисова Е. Н.
Место рассмотрения предложений
г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка подогревателей газа для капитального ремонта объектов ООО «Газпром трансгаз Москва»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка подогревателей газа для капитального ремонта объектов ООО «Газпром трансгаз Москва»
Начальная цена
46 251 317,17
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром закупки
Все закупки и тендеры АО Газпром закупки
Адрес местонахождения
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
28.99.39.190
46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
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