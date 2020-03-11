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    Главная / Торги / Поставка подогревателей газа для капитального ремонта объектов ООО «Газпром трансгаз Москва» (ФЕН 12448)

    Поставка подогревателей газа для капитального ремонта объектов ООО «Газпром трансгаз Москва» (ФЕН 12448)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 09:3011.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008931088Дата и время окончания срока приема заявок Поставка подогревателей газа для капитального ремонта объектов ООО «Газпром трансгаз Москва»г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008931088

    Уникальный номер закупки

    20/4.2/0012448/ТГМосква

    Номер закупки

    0095/20/4.2/0012448/ТГМосква/К/ГОС/Э/27.02.2020

    Наименование закупки

    Поставка подогревателей газа для капитального ремонта объектов ООО «Газпром трансгаз Москва» (ФЕН 12448)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    27.02.2020 17:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    12448_Документация КО ЕР_БС.7z.003

    12448_Документация КО ЕР_БС.7z.001

    12448_Документация_КО_ЕР_БС.7z.002

    ПК на 18.03.2020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-29

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Fetisova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фетисова Е. Н.

    Место рассмотрения предложений

    г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка подогревателей газа для капитального ремонта объектов ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.03.202025.03.2020 14:0025.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008931088Подведение итогов не позднее Поставка подогревателей газа для капитального ремонта объектов ООО «Газпром трансгаз Москва»г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка подогревателей газа для капитального ремонта объектов ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Начальная цена

    46 251 317,17

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Адрес местонахождения

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46

    Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подогреватель топливного и пускового газа в комплекте со счетчиком топливного газа типа RVG с корректором, согласно техническому заданию "Комплексный ремонт ГРС Орловский Московского ЛПУМГ", инв. № 020476"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Подогреватель топливного и пускового газа в комплекте со счетчиком топливного газа типа RVG с корректором, согласно техническому заданию "Ремонт узла подогрева газа ГРС Рязань-3 Гавриловского ЛПУМГ", инв. № 019946"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Подогреватель топливного и пускового газа в комплекте со счетчиком топливного газа типа RVG с корректором, согласно техническому заданию "Ремонт узла подогрева газа ГРС Серпухов Серпуховского ЛПУМГ", инв. № 020903"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Подогреватель топливного и пускового газа в комплекте со счетчиком топливного газа типа RVG с корректором, согласно техническому заданию "Ремонт узла подогрева газа ГРС Товарково Белоусовского ЛПУМГ", инв. № 0017475"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Подогреватель газа автоматический, согласно техническому заданию "Ремонт узла подогрева газа ГРС Манино Брянского ЛПУМГ", инв. № 0005557"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Подогреватель газа автоматический, согласно техническому заданию "Ремонт узла подогрева газа ГРС Ударник Моршанского ЛПУМГ", инв. № 020308"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Подогреватель газа автоматический, согласно техническому заданию "Ремонт узла подогрева газа ГРС Химзавод Тульского ЛПУМГ, инв. № 019820"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Подогреватель газа автоматический, согласно техническому заданию "Ремонт узла подогрева газа ГРС Чулки - Соколово Гавриловского ЛПУМГ, инв. № 019959"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "Теплообменник газоводяной, согласно техническому заданию "Оборудование ГРС п. Ваулово", инв. № 020907"

    Кол-во: 1.0

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