Поставка подогревателей газа для капитального ремонта объектов ООО «Газпром трансгаз Москва» (ФЕН 12448)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

АО Газпром закупки Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Подогреватель топливного и пускового газа в комплекте со счетчиком топливного газа типа RVG с корректором, согласно техническому заданию "Комплексный ремонт ГРС Орловский Московского ЛПУМГ", инв. № 020476" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Подогреватель топливного и пускового газа в комплекте со счетчиком топливного газа типа RVG с корректором, согласно техническому заданию "Ремонт узла подогрева газа ГРС Рязань-3 Гавриловского ЛПУМГ", инв. № 019946" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Подогреватель топливного и пускового газа в комплекте со счетчиком топливного газа типа RVG с корректором, согласно техническому заданию "Ремонт узла подогрева газа ГРС Серпухов Серпуховского ЛПУМГ", инв. № 020903" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Подогреватель топливного и пускового газа в комплекте со счетчиком топливного газа типа RVG с корректором, согласно техническому заданию "Ремонт узла подогрева газа ГРС Товарково Белоусовского ЛПУМГ", инв. № 0017475" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Подогреватель газа автоматический, согласно техническому заданию "Ремонт узла подогрева газа ГРС Манино Брянского ЛПУМГ", инв. № 0005557" Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Подогреватель газа автоматический, согласно техническому заданию "Ремонт узла подогрева газа ГРС Ударник Моршанского ЛПУМГ", инв. № 020308" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Подогреватель газа автоматический, согласно техническому заданию "Ремонт узла подогрева газа ГРС Химзавод Тульского ЛПУМГ, инв. № 019820" Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Подогреватель газа автоматический, согласно техническому заданию "Ремонт узла подогрева газа ГРС Чулки - Соколово Гавриловского ЛПУМГ, инв. № 019959" Кол-во: 1.0