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    Главная / Торги / Разработка материалов конструкторской документации на изготовление опытных образцов отечественного комплекса оборудования для отбора и исследования глубинных и сепараторных проб пластовых флюидов. Разработка эксплуатационной документации (технических условий; руководства по эксплуатации, формуляра) и изготовление опытных образцов отечественного комплекса оборудования для отбора и исследования глубинных и сепараторных проб пластовых флюидов для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 0005510

    Разработка материалов конструкторской документации на изготовление опытных образцов отечественного комплекса оборудования для отбора и исследования глубинных и сепараторных проб пластовых флюидов. Разработка эксплуатационной документации (технических условий; руководства по эксплуатации, формуляра) и изготовление опытных образцов отечественного комплекса оборудования для отбора и исследования глубинных и сепараторных проб пластовых флюидов для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 0005510

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008930801Дата и время окончания срока приема заявок Разработка материалов конструкторской документации на изготовление опытных образцов отечественного комплекса оборудования для отбора и исследования глубинных и сепараторных проб пластовых флюидов. Разработка эксплуатационной документации (технических условий; руководства по эксплуатации, формуляра) и изготовление опытных образцов отечественного комплекса оборудования для отбора и исследования глубинных и сепараторных проб пластовых флюидов для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 0005510г. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008930801

    Уникальный номер закупки

    20/7.2/0005510/ВНИИГ

    Номер закупки

    0095/20/7.2/0005510/ВНИИГ/К/ГОС/Э/27.02.2020

    Наименование закупки

    Разработка материалов конструкторской документации на изготовление опытных образцов отечественного комплекса оборудования для отбора и исследования глубинных и сепараторных проб пластовых флюидов. Разработка эксплуатационной документации (технических условий; руководства по эксплуатации, формуляра) и изготовление опытных образцов отечественного комплекса оборудования для отбора и исследования глубинных и сепараторных проб пластовых флюидов для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 0005510

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    27.02.2020 17:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    5510.7z

    ко подведение 08.04.docx

    ко_подведение_15.04.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-15

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    s.shumilo@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шумило С. А.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка материалов конструкторской документации на изготовление опытных образцов отечественного комплекса оборудования для отбора и исследования глубинных и сепараторных проб пластовых флюидов. Разработка эксплуатационной документации (технических условий; руководства по эксплуатации, формуляра) и изготовление опытных образцов отечественного комплекса оборудования для отбора и исследования глубинных и сепараторных проб пластовых флюидов для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 0005510

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.202015.04.2020 14:0015.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008930801Подведение итогов не позднее Разработка материалов конструкторской документации на изготовление опытных образцов отечественного комплекса оборудования для отбора и исследования глубинных и сепараторных проб пластовых флюидов. Разработка эксплуатационной документации (технических условий; руководства по эксплуатации, формуляра) и изготовление опытных образцов отечественного комплекса оборудования для отбора и исследования глубинных и сепараторных проб пластовых флюидов для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 0005510г. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка материалов конструкторской документации на изготовление опытных образцов отечественного комплекса оборудования для отбора и исследования глубинных и сепараторных проб пластовых флюидов. Разработка эксплуатационной документации (технических условий; руководства по эксплуатации, формуляра) и изготовление опытных образцов отечественного комплекса оборудования для отбора и исследования глубинных и сепараторных проб пластовых флюидов для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 0005510

    Начальная цена

    29 972 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Адрес местонахождения

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Классификатор ОКПД2

    72.19

    Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    72.19

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка конструкторской документации."

    Кол-во: 1.0

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